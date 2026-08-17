Inravisión anuncia reorganización del Sistema de Medios Públicos

La ministra de las TIC, Alexandra Falla, y la gerente de Inravisión (antes RTVC), Ángela Mora, anunciaron un plan de reorganización para el Sistema de Medios Públicos de Colombia, tras una reunión realizada el sábado 15 de agosto.

Según explicaron, la iniciativa busca fortalecer lo que definieron como el carácter público, plural e independiente de la entidad.

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Entre los cambios anunciados está la finalización de la franja noticiosa y de opinión que, según la actual administración, operaba hasta el 6 de agosto en un horario de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. y concentraba cerca del 90 % de los recursos humanos y técnicos de la entidad. También anunciaron una revisión de los contenidos y formatos que están al aire actualmente. La nueva programación, según indicaron, tendrá como ejes la cultura, el arte y la educación, con espacio para la diversidad regional.

El plan incluye además una revisión de los contratos y convenios vigentes con ministerios y otras entidades del Estado relacionados con proyectos audiovisuales, radiales y de monitoreo de medios, así como de los contratos de prestación de servicios suscritos durante 2026.

Según cifras entregadas por la actual administración, este año se han firmado más de 1.051 contratos por un valor superior a los $100.000 millones, de los cuales 87 —por cerca de $4.000 millones— se suscribieron entre el 6 y el 7 de agosto.

Inravisión informó que solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar el estado contractual y presupuestal de la entidad, incluidos posibles incumplimientos en la legalización y ejecución de contratos, así como incrementos que, según la administración actual, habrían superado el 100 % frente al valor inicial en algunos contratos de mantenimiento, logística y transporte. La entidad aclaró que entregará esa información a los organismos de control para que sean ellos quienes determinen si existen responsabilidades.

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La reorganización hace parte de un proceso que, según la entidad, comenzó el 7 de agosto de 2026, coincidiendo con la posesión del presidente Abelardo de la Espriella.

Hasta el momento no se ha conocido una respuesta pública de la administración anterior de la entidad frente a estos anuncios.

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