Más ventas y nuevos mercados: Caldas pone en marcha en 13 municipios ‘Distritos de Reactivación’

“Vamos a entregar 5.000 mercados a través de bancos de alimentos de Colombia”: Fundación Olímpica. Foto de referencia: Getty Images / Witthaya Prasongsin

Después del sismo del pasado 10 de agosto, la Gobernación de Caldas puso en marcha los ‘Distritos de Reactivación por Caldas’, una estrategia que busca ayudar a empresarios y emprendedores de los municipios afectados a recuperar sus ventas y encontrar nuevas oportunidades de negocio.

La iniciativa busca ir más allá de la atención de la emergencia y llevar compradores y visitantes a los territorios, para que los negocios locales puedan mostrar sus productos, generar ventas y conectarse con nuevos mercados.

”Distritos de Reactivación por Caldas, donde tenemos un aliado estratégico que es la Industria Licorera de Caldas y se ha sumado con artistas, logística y todo lo que se requiere para tomarnos culturalmente y artísticamente cada municipio. Esto, también permite la reactivación de comercios por medio de un proyecto llamado ’sello rosa’ y la idea es vender y comercializar sus productos“, dijo Juanita Espeleta, Secretaria de Desarrollo e Inovación de Caldas a Caracol Radio.

La estrategia llegará a 13 municipios: Chinchiná, Belalcázar, Viterbo, Aguadas, Riosucio, Villamaría, Palestina, Salamina, Anserma, Pácora, Aranzazu, Neira y San José.

El primer Distrito de Reactivación ya se realizó en Chinchiná, Caldas

El primer Distrito de Reactivación se realizó en este municipio con una jornada que reunió una feria comercial, gastronomía, coctelería, recorridos turísticos y actividades culturales y artísticas. La idea es que estas jornadas también sirvan como punto de encuentro entre empresarios, compradores y posibles aliados comerciales.

Cabe resaltar que los Distritos de Reactivación cuentan con el apoyo de la Industria Licorera de Caldas, empresas privadas, gremios y otros actores del territorio.