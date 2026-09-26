Bangkok declara el estado de desastre por inundaciones tras fuertes lluvias

-FOTODELDÍA-BANGKOK (Tailandia), 26/09/2026.- Residentes caminan tras un aguacero en la calle Phetchaburi de Bangkok, Tailandia, el 26 de septiembre de 2026. Los 50 distritos de Bangkok han sido declarados zonas de desastre por inundaciones tras las persistentes y fuertes lluvias provocadas por un intenso sistema de baja presión, sumado a los patrones estacionales del monzón.(Inundaciones, Tailandia) EFE/RUNGROJ YONGRIT / RUNGROJ YONGRIT

Bangkok declaró este sábado, 26 de septiembre, el estado de desastre en sus 50 distritos por las inundaciones derivadas de las fuertes lluvias que se acumulan desde hace más de 24 horas en la capital tailandesa, donde decenas de calles están anegadas y se han habilitado refugios temporales para personas afectadas.

La Administración Metropolitana de Bangkok justificó la decisión como una “intensificación de las medidas de gestión de inundaciones para hacer frente a las fuertes lluvias y los anegamientos” en la megaurbe, con unos 9 millones de habitantes en su término municipal y más de 15 en su área metropolitana.

“Esto permite a las agencias competentes actuar dentro de sus atribuciones de manera rápida, sistemática y adecuada a la situación”, argumentaron las autoridades en un comunicado difundido en Facebook.

En una alerta que llegó a los teléfonos móviles de los habitantes de Bangkok sobre las 9:00 hora local (2:00 GMT), el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres de Tailandia instó a “los residentes de zonas aledañas a canales y áreas de baja altitud a trasladarse a lugares más elevados, proteger objetos de valor y evitar desplazamientos innecesarios”.

El Departamento de Meteorología explicó que “es probable que se registren lluvias de fuertes a muy fuertes” en toda Tailandia, debido al “sistema activo de baja presión” sobre la zona central del país, donde se ubica Bangkok, y al monzón que afecta simultáneamente a las regiones norte, sur y suroeste.

El organismo advirtió de eventuales “inundaciones repentinas, desbordamientos y deslizamientos de tierra”, así como del “fortalecimiento de los vientos”, que amenazan con causar olas de hasta tres metros en el golfo de Tailandia y el mar de Andamán.

Decenas de calles inundadas

Tras más de 24 horas de lluvia, algo poco usual en Bangkok, más acostumbrada a breves e intensos chaparrones durante la época de lluvias, que se extiende aproximadamente de junio a octubre, varias zonas de la capital –incluida parte del céntrico barrio de Ekkamai– están anegadas.

La zona este de la ciudad sufre las mayores afectaciones del temporal, que se prevé que se prolongue cinco días, con el agua impidiendo la circulación de vehículos pequeños, principalmente motocicletas, uno de los principales medios de transporte en Tailandia.

“En la acera calculo que hay unos 40 centímetros (de agua). Somos 300 casas y mínimo (el nivel del agua llega) hasta la rodilla”, relata el español Eneko Iruretagoyena, vecino de una zona aledaña a un canal cercano al aeropuerto internacional de Suvarnabhumi (este).

Iruretagoyena asegura que hizo acopio de provisiones ante la previsión de que las lluvias dificultarían la movilidad, igual que otras decenas de ciudadanos, según puede apreciarse este sábado en supermercados del centro de Bangkok.

Las autoridades han habilitado refugios temporales en varios distritos, principalmente del noreste y el norte de la capital, como Lat Phrao y Chatuchak, cercanos al centro, o Don Mueang, que alberga otro aeropuerto internacional.

Bangkok es especialmente susceptible de sufrir inundaciones ante fuertes precipitaciones debido a factores como su ubicación sobre el delta del río Chao Phraya, a unos 1,5 metros sobre el nivel del mar; la histórica sobreexplotación de acuíferos subterráneos, que ha contribuido al hundimiento de la metrópolis; o su extensa red de canales.