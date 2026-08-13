Nuevo atentado contra la línea férrea de Cerrejón en La Guajira

Un nuevo atentado contra la infraestructura ferroviaria de Cerrejón se registró en la madrugada de este jueves en La Guajira, según informó la compañía.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 12:14 a. m., en el sector del kilómetro 125 de la línea férrea. Cerrejón confirmó que “no se presentaron personas heridas ni afectaciones a la integridad de nuestros trabajadores”.

La empresa indicó que el hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades, que se desplazaron hasta la zona para adelantar las labores de aseguramiento y verificación.

Cerrejón señaló que mantiene coordinación con las autoridades y que esperará la culminación de las inspecciones para establecer el alcance de los daños. “Se establecerán las posibles afectaciones a la infraestructura”, indicó la compañía.

Es el quinto ataque en el año

Este ataque se suma a otros cuatro registrados durante este año, por lo que ya son cinco los hechos que han afectado la infraestructura ferroviaria de Cerrejón en 2026.

Ante esta situación, la compañía hizo un llamado a las autoridades competentes para “fortalecer las acciones de seguridad y protección de la infraestructura estratégica de La Guajira y del país”.

Cerrejón también advirtió sobre las consecuencias que este tipo de ataques pueden generar más allá de la operación empresarial. “Atentar contra esta infraestructura no solo afecta a una empresa: pone en riesgo la vida, la seguridad de las comunidades y la estabilidad de las actividades que contribuyen al desarrollo de la región y de Colombia”, sostuvo la compañía.

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