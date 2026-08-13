Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 ago 2026 Actualizado 14:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Riohacha

Nuevo atentado contra la línea férrea de Cerrejón en La Guajira

Es el quinto hecho de este tipo que afecta la infraestructura de la compañía durante este año.

Foto: suministrada

Foto: suministrada

Foto: suministrada
Riohacha
Añadir Caracol Radio en Google

Un nuevo atentado contra la infraestructura ferroviaria de Cerrejón se registró en la madrugada de este jueves en La Guajira, según informó la compañía.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 12:14 a. m., en el sector del kilómetro 125 de la línea férrea. Cerrejón confirmó que “no se presentaron personas heridas ni afectaciones a la integridad de nuestros trabajadores”.

Más información

La empresa indicó que el hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades, que se desplazaron hasta la zona para adelantar las labores de aseguramiento y verificación.

Cerrejón señaló que mantiene coordinación con las autoridades y que esperará la culminación de las inspecciones para establecer el alcance de los daños. “Se establecerán las posibles afectaciones a la infraestructura”, indicó la compañía.

Es el quinto ataque en el año

Este ataque se suma a otros cuatro registrados durante este año, por lo que ya son cinco los hechos que han afectado la infraestructura ferroviaria de Cerrejón en 2026.

Ante esta situación, la compañía hizo un llamado a las autoridades competentes para “fortalecer las acciones de seguridad y protección de la infraestructura estratégica de La Guajira y del país”.

Cerrejón también advirtió sobre las consecuencias que este tipo de ataques pueden generar más allá de la operación empresarial. “Atentar contra esta infraestructura no solo afecta a una empresa: pone en riesgo la vida, la seguridad de las comunidades y la estabilidad de las actividades que contribuyen al desarrollo de la región y de Colombia”, sostuvo la compañía.

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir