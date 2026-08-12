Sin llamadas ni exigencias económicas: sigue la búsqueda de Angie Paola Argáez en Maicao

La Personería de Maicao confirmó que continúan las investigaciones para establecer el paradero de Angie Paola Argáez, joven que fue secuestrada en este municipio de La Guajira. La Policía, el Ejército y la Fiscalía adelantan las labores de búsqueda e investigación.

El personero municipal, Ever David Quintana Rodríguez, rechazó el secuestro y expresó su solidaridad con la familia de la joven. Según explicó, tras conocerse el caso se realizó un Consejo de Seguridad con participación de la Alcaldía, la Fuerza Pública y organismos de investigación, con el propósito de definir las acciones frente a la situación.

Quintana señaló que, hasta el momento, las autoridades no tienen conocimiento de que los presuntos secuestradores hayan realizado alguna llamada para exigir dinero u otro tipo de condición a cambio de la liberación de la joven.

“Hasta el momento no se tiene información de que se haya recibido una llamada por parte de los secuestradores solicitando de pronto alguna suma de dinero o algo”, explicó el personero de Maicao.

El funcionario agregó que las autoridades mantienen reserva sobre algunos detalles del caso para no afectar las investigaciones. Asimismo, indicó que se espera obtener nueva información que permita avanzar en la búsqueda de Angie Paola Argáez.