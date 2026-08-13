Anuncian $3.000 millones para recuperar colegios del Tolima afectados por el terremoto

Tolima

El secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, reveló que un total de 336 sedes educativas resultaron afectadas en el departamento por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el pasado 10 de agosto.

La cifra que más preocupa es la de 18 sedes que, por las condiciones encontradas, no pueden ser ocupadas temporalmente por los estudiantes mientras se realizan las adecuaciones necesarias. Las comunidades educativas serán trasladadas de manera transitoria a otras sedes o deberán acogerse a modalidades de educación no presencial.

“Las demás afectaciones identificadas son de carácter leve y moderado, pero también serán objeto de seguimiento e intervención para garantizar que las condiciones de las instalaciones sean adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas”, indicó Bedoya.

Para conocer de primera mano el estado de las instituciones, la Secretaría de Educación dispuso el acompañamiento de 30 docentes de matemáticas con formación en ingeniería civil, además del personal técnico de las alcaldías municipales, quienes participan en las visitas de inspección y en la caracterización de los daños.

Ante esta situación, la Secretaría de Educación del Tolima indicó a las administraciones municipales que destinen cerca de $3.000 millones adicionales del Sistema General de Participaciones (SGP) para la atención de los daños que presentan las instituciones educativas. Las principales afectaciones conocidas se presentan en colegios de Roncesvalles, Chaparral, Cajamarca, entre otras poblaciones.

“Nuestra prioridad es la vida y la seguridad de la comunidad educativa. Por ello, respetuosamente, orientamos a los alcaldes y alcaldesas sobre el uso de estos recursos, para que cada peso llegue primero a las afectaciones que representan riesgo y para que ningún estudiante interrumpa su proceso de aprendizaje”, afirmó el funcionario.

Así, la Gobernación les solicitó a los municipios que prioricen la atención de los daños en la infraestructura escolar, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada territorio.