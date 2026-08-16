Campaña “Cuida tu vida” de la Policía en Bolívar busca proteger a los ciclistas

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, adelantó este domingo 16 de agosto una jornada de prevención vial dirigida a ciclistas que transitan por la Ruta 9005, a la altura del kilómetro 96, jurisdicción del municipio de Turbaco.

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La actividad hizo parte de la campaña “Cuida tu vida”, estrategia con la que los uniformados buscan generar conciencia entre los diferentes actores viales sobre la importancia de adoptar comportamientos seguros durante sus desplazamientos.

Durante la jornada, los policías entregaron recomendaciones relacionadas con el uso de elementos de seguridad, el respeto por las señales de tránsito y la prevención de maniobras peligrosas. También hicieron énfasis en evitar el uso del celular mientras se conduce y en los riesgos de movilizarse bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, se recordó a los usuarios de la vía la importancia de respetar la doble línea continua y las demás señales dispuestas en los corredores viales para reducir el riesgo de accidentes.

Los uniformados socializaron además la línea #767, habilitada para reportar novedades durante los desplazamientos por carretera, así como la línea 157 Anticorrupción.

En total, 20 personas fueron sensibilizadas durante esta actividad preventiva desarrollada en uno de los principales corredores que comunica a San Onofre con Cartagena.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de la corresponsabilidad ciudadana para proteger la vida en las carreteras.

“La seguridad vial es responsabilidad de todos. Invitamos a ciclistas, conductores y demás actores viales a respetar las normas, utilizar los elementos de protección y evitar comportamientos que puedan poner en riesgo su vida y la de los demás”, señaló el coronel Pinzón Poveda.

La Policía Nacional informó que continuará desarrollando jornadas de prevención, sensibilización y control en los principales corredores viales del departamento de Bolívar, especialmente durante este puente festivo, con el propósito de contribuir a una movilidad más segura.