Corredores de la Mompox 15K donaron dinero a los damnificados del terremoto

La solidaridad también se corre. Los atletas que llegaron a Mompox para participar este domingo en la noche en la Mompox 15K están convirtiendo su participación en esta competencia en una oportunidad para ayudar a las familias damnificadas por el terremoto que sufrió Colombia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A través de aportes económicos realizados a las cuentas dispuestas por la Gobernación de Bolívar y sus aliados, corredores provenientes de diferentes lugares del país se han sumado a la campaña de solidaridad para llevar ayuda a quienes más lo necesitan. De esta manera, la Mompox 15K no solo representa un encuentro deportivo, sino también una carrera con un propósito social.

La iniciativa refleja el espíritu de una competencia que busca ir más allá de la meta y convertir cada kilómetro recorrido en un mensaje de esperanza. Los participantes han demostrado que el deporte también puede ser una herramienta para tender la mano, unir esfuerzos y acompañar a las comunidades que atraviesan momentos difíciles.

Desde la Gobernación de Bolívar se destacó este gesto de los corredores y de todos los participantes de la Mompox 15K, quienes decidieron que su llegada a la ciudad Patrimonio de la Humanidad tuviera un significado especial: correr por el deporte, por Mompox y, sobre todo, por Colombia y sus familias afectadas por el terremoto.