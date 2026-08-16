Dos mujeres se enfrentaron a machete en Magangué: una murió y la presunta homicida quedó herida

Una confrontación entre dos mujeres terminó en tragedia durante la madrugada del domingo 16 de agosto en Magangué, Bolívar. Una joven de 22 años perdió la vida luego de resultar gravemente herida con un arma blanca durante una pelea registrada en el sector conocido como Las Letras, en inmediaciones del barrio Versalles.

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La víctima fue identificada como Lina Paola Hernández Ardila. Según las primeras informaciones conocidas por Caracol Radio, la mujer se encontraba en las afueras de un establecimiento donde había un baile de picó cuando, por motivos que aún son materia de investigación, se habría producido una discusión que posteriormente pasó a la agresión física.

En medio del enfrentamiento, Lina Paola habría recibido varias heridas ocasionadas con un machete. La joven fue trasladada de inmediato hasta el Hospital La Divina Misericordia, donde recibió atención médica debido a la gravedad de las lesiones. Posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La otra mujer involucrada en la riña, identificada presuntamente como Michell Ramírez Fulleda, también sufrió heridas durante el altercado y fue atendida por personal médico. Hasta el momento no se ha informado sobre personas capturadas por este caso.