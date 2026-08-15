Tres tractomulas cargadas con Cemento País llegarán a zonas afectadas por terremoto

En medio del dolor y la incertidumbre que dejó el terremoto registrado el pasado lunes en Pereira y varios municipios del Eje Cafetero, la solidaridad del país entero se ha empezado a movilizar. A esa cadena de apoyo se suma con fuerza Cemento País, una empresa 100% colombiana que desde el Caribe colombiano extiende su mano para ayudar a reconstruir el occidente del país.

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Desde su moderna planta ubicada en Turbaco, Bolívar, la compañía despachó en las últimas horas tres tractomulas cargadas con cemento, un material fundamental y urgente en esta primera fase de atención a la emergencia.

No se trata solo de un insumo de construcción; en este contexto, cada saco de cemento representa la posibilidad de levantar un muro que se cayó, de recuperar una vivienda, de estabilizar una escuela o de volver a poner en pie un puesto de salud veredal.

Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País, confirmó que el material será entregado directamente a la Alcaldía de Pereira y a través de los canales oficiales habilitados por la Presidencia de la República, con el objetivo de garantizar trazabilidad, transparencia y que la ayuda llegue efectivamente a quienes más la necesitan.

“Estamos siendo totalmente solidarios con las familias afectadas en Pereira y la zona rural por este terremoto tan devastador. No podíamos quedarnos de brazos cruzados. Desde Bolívar, desde nuestra planta, queremos aportar lo que mejor sabemos hacer: un cemento de alta calidad para reconstruir”, señaló Espinosa Osorio.

El gesto de Cemento País cobra un significado especial. La empresa, que tiene su corazón productivo en la Costa Caribe, ha construido su reputación justamente sobre dos pilares: la cercanía con las comunidades y la capacidad de estar presente cuando más se necesita. Hoy esa filosofía se pone a prueba fuera de su zona de influencia natural, demostrando que la solidaridad no tiene regiones.

La emergencia en el Eje Cafetero ha dejado un saldo doloroso de familias damnificadas, viviendas con afectaciones estructurales, vías veredales con daños y una enorme necesidad de materiales para iniciar la reconstrucción.

Las autoridades locales han señalado que uno de los cuellos de botella en las primeras 72 horas es precisamente la consecución de materiales de construcción certificados y de entrega inmediata. Por eso, el aporte de Cemento País llega en el momento justo.

El operativo logístico no fue menor. Coordinar el cargue de tres tractomulas, asegurar el transporte terrestre desde Turbaco hasta Pereira cruzando buena parte del país y articularse con los centros de acopio oficiales requirió un trabajo contrarreloj de los equipos de operaciones, comercial y responsabilidad social de la compañía. Cada vehículo salió con documentación completa y con destino definido a los puntos priorizados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Desde Bolívar, el mensaje de Cemento País es claro: Colombia es una sola

“Cuando Colombia necesita ayuda, la solidaridad también construye. Sabemos lo que es levantarse después de un momento difícil y por eso hoy queremos que las familias de Pereira y del Eje sientan que no están solas. Cuenta con nosotros para reconstruir”, agregó el gerente comercial.

Este aporte se suma a otras iniciativas que la empresa ha liderado en los últimos años frente a emergencias invernales y sociales en la región Caribe. La cultura de Cemento País ha sido la de convertir su producto en un vehículo de desarrollo social. No solo construye obras, construye país, y en momentos como este, esa promesa adquiere todo su valor.

Las autoridades de Pereira agradecieron el gesto y destacaron que el cemento donado será destinado prioritariamente a la recuperación de viviendas de familias vulnerables en la zona rural y urbana que resultaron con pérdida total o parcial, así como a la rehabilitación de infraestructura comunitaria esencial.

En las próximas horas, se espera que las tractomulas arriben a la capital risaraldense, donde serán recibidas por delegados de la Alcaldía y de los organismos de socorro. Desde allí, comenzará la distribución focalizada.

Mientras el Eje Cafetero inicia el largo camino de la reconstrucción, gestos como el de Cemento País recuerdan que la verdadera fortaleza de Colombia está en su gente y en sus empresas que entienden que el progreso solo es real cuando es colectivo.

Hoy, cada saco que salió de Turbaco lleva consigo un mensaje del Caribe para el Eje: estamos con ustedes. Porque cuando Colombia necesita ayuda, la solidaridad también construye, y Cemento País está ahí para poner los cimientos de la esperanza.