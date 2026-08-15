En carreteras de Bolívar hombre fue capturado con munición para revólver

Una media terminó delatándolo. Lo que parecía un recorrido normal en motocicleta por la vía San Onofre–Cartagena terminó con un joven de 23 años capturado, luego de que policías de Tránsito y Transporte encontraran 10 cartuchos calibre 38 Special que llevaba escondidos entre sus prendas.

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El procedimiento se registró en el kilómetro 52 de la Ruta 9005, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar adelantaban actividades de registro y control a vehículos y personas que se movilizaban por este importante corredor vial.

Según el reporte policial, el joven conducía una motocicleta de servicio particular cuando recibió la señal de pare. Los uniformados procedieron a realizar el registro correspondiente y fue entonces cuando descubrieron lo que llevaba oculto.

De acuerdo con las autoridades, el motociclista sacó del bolsillo de su bermuda una media que contenía 10 cartuchos calibre 38 mm Special. Ante el hallazgo y al no acreditar la documentación correspondiente para portar la munición, los policías procedieron a su captura.

El joven quedó vinculado a un proceso por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, contemplado en el artículo 365 del Código Penal.

“Nuestros controles en las carreteras de Bolívar son permanentes y buscan anticiparnos a cualquier hecho que pueda afectar la seguridad de los ciudadanos. La incautación de estas municiones evita que puedan terminar siendo utilizadas en la comisión de delitos. Seguiremos fortaleciendo la presencia policial en los principales corredores viales del departamento”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La media que llevaba en el bolsillo terminó cambiándole el rumbo del viaje. Los 10 cartuchos fueron incautados y el joven de 23 años quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que será la encargada de definir su situación judicial.