Mataron a ‘El Nenito’ en sector Revivir de San José de los Campanos: tenía 20 anotaciones

Reportó la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio San José de los Campanos, sector Revivir, el 14 de agosto de 2026, a las 11:45 de la noche, se registró el homicidio de Rafael Pernet Angulo, de 36 años, conocido con el alias de “El Nenito”.

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Esta persona, registraba 20 anotaciones judiciales, desde el 2012, por delitos como, trafico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado, fuga de presos, perturbación a inmueble y lesiones personales.

De acuerdo con información recopilada en el lugar de los hechos, la víctima, se encontraba al interior de un lote baldío, en compañía de varias personas, al parecer, consumiendo sustancias estupefacientes, hasta donde llegó una persona de sexo masculino y le disparó.

Investigadores de la Policía Nacional, realizaron la inspección técnica al lugar de los hechos y se encuentran adelantando las labores judiciales para esclarecer estos hechos.