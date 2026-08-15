Segundo vehículo con 25 toneladas de ayudas humanitarias salió de Cartagena a Quibdó

Desde el Coliseo Bernardo Caraballo, en Cartagena, partió hacia Quibdó (Chocó) el segundo camión con 25 toneladas de ayudas humanitarias para las familias afectadas por el sismo de 7.4 de magnitud, ocurrido el pasado lunes, y que ha movilizado la iniciativa distrital Cartagena Unida por Colombia, en cabeza del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, y la gestora social del Distrito, Liliana Majana.

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Este vez, tras la movilización y solidaridad de miles de cartageneros que se han sumado con sus donaciones, las logística de transporte hasta el departamento de Chocó contó con el respaldo de la empresa Servientrega.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, agradeció una vez más la solidaridad de los cartageneros y reiteró que las puertas del Coliseo Bernardo Caraballo estarán abiertas hoy— y durante todo el puente festivo– en horario de 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

“Segundo camión en camino hacía Quibdó, Chocó, con 25 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados del terremoto.Un poco de nuestro corazón para nuestros hermanos chocoanos. ¡NO están solos! Gracias a Servientrega por su disposición y a nuestro equipo de la Alcaldía Mayor de Cartagena por el compromiso”, destacó, a través de su cuenta oficial de X, el alcalde Turbay Paz.

Sobre las ayudas priorizadas

Además de las ayudas priorizadas, como alimentos no perecederos, agua, ropa en buen estado y artículos de primera necesidad, la Alcaldía Mayor de Cartagena hace un llamado especial a las empresas, teniendo en cuenta que se requieren elementos para organizar, proteger y preparar las donaciones para su traslado.

En especial, de acuerdo con el equipo que se encuentra en el proceso de organización y transporte de las ayudas, se necesitan estibas, plástico para embalaje y cajas.

Recuerde que también pueden hacerse aportes económicos a través de la cuenta de ahorros del Banco Davivienda: 0040 0024 0970, a nombre de la Corporación Organización El Minuto de Dios, con NIT 860.010.371-0 y página web: www.minutodedios.org . O envíe, por Bre-B, a la siguiente llave: @8600103710

La iniciativa #CartagenaUnidaPorColombia, arropada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, dispone de toda la articulación distrital a través de la Oficina de Gestión Social, Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), Oficina de Cooperación Internacional, Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) y el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), entre otros aliados.