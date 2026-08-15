Puente festivo de la Asunción movilizaría 7.000 pasajeros hacia zona insular de Cartagena

Con ocasión del puente festivo de la Asunción (del 14 al 17 de agosto), la Alcaldía de Cartagena, desde Corpoturismo, proyecta que 7.000 pasajeros zarparán hacia la zona insular —Islas del Rosario, San Bernardo y Tierrabomba— y disfrutarán de las actividades de navegación en la bahía de Cartagena.

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Las estimaciones técnicas destacan que el 75% de los viajeros disfrutará de actividades diurnas pertenecientes al segmento marino-costero, con los pasadías hacia la zona insular y Tierrabomba como los planes más buscados de la temporada.

Por su parte, el 25% restante se concentrará en las experiencias náuticas al atardecer y nocturnas, destacando los recorridos Sunset y las tradicionales celebraciones a bordo como la Fiesta Blanca.

“Con este puente festivo cerramos oficialmente la temporada turística de mitad de año y tanto los operarios del Muelle La Bodeguita como los 62 operadores formales para clubes de playa y los 8 operadores que permiten disfrutar de Sunset y Fiesta Blanca están listos para prestar un servicio eficiente, seguro y confiable. Invitamos a todos los ciudadanos y turistas a adquirir sus paquetes en páginas oficiales y directamente con los operadores que funcionan formalmente en el muelle”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Un zarpe seguro que conecta con la zona insular

Desde Corpoturismo, como entidad administradora del muelle, se enfatiza a la ciudadanía y a los visitantes que el Muelle La Bodeguita es el único punto autorizado en Cartagena para el zarpe de embarcaciones turísticas hacia la zona insular.

Toda la operación del muelle cuenta con una logística coordinada e interinstitucional en conjunto con la Capitanía de Puerto (Dimar), la Policía de Turismo, Guardacostas de la Armada Nacional y demás autoridades competentes. Esta articulación garantiza el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad, ordenamiento y control marítimo necesarios para que la estancia y navegación de cada viajero sea una experiencia agradable y sin contratiempos.

Con este dispositivo operativo, Corpoturismo reafirma su compromiso con la promoción de un turismo responsable, formal y sostenible.

Se invita a los cartageneros y turistas a consultar información relacionada con el zarpe y su logística a través del perfil de Instagram @muellelabodeguita