Alcalde presentó avances de Cartagena ante empresarios reunidos en congreso de ANDI

Cartagena volvió a poner sobre la mesa su capacidad de transformación, sus grandes desafíos y las oportunidades que se abren para la ciudad y el Caribe colombiano.

Durante su participación en el Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI el alcalde Dumek Turbay presentó ante empresarios de todo el país los avances alcanzados durante su administración y destacó el nuevo escenario de articulación que se proyecta entre Cartagena, las regiones y el Gobierno nacional.

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“En poco más de dos años hemos superado la inversión pública realizada en Cartagena en los últimos 25 años. Eso refleja el tiempo que perdimos y las ganas que tenemos de recuperar a la ciudad”, afirmó el alcalde Dumek Turbay durante su intervención.

El mandatario distrital señaló que este ritmo de inversión responde a una decisión política y administrativa de recuperar el tiempo perdido y acelerar la ejecución de obras y proyectos estratégicos para mejorar la calidad de vida de los cartageneros, fortalecer la infraestructura y consolidar a Cartagena como una ciudad protagonista en el desarrollo nacional.

Canal del Dique, una prioridad para Cartagena y el Caribe

Uno de los puntos centrales de la intervención del alcalde fue el nuevo escenario de oportunidades que, a su juicio, se abre para Cartagena y el Caribe colombiano con el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

El alcalde Dumek Turbay manifestó su entusiasmo frente al impulso que tendrán proyectos estratégicos para la región y destacó especialmente la decisión anunciada por el nuevo Gobierno nacional de retomar las obras del Canal del Dique, una infraestructura que considera fundamental para el futuro ambiental, económico y social de Cartagena y de varios departamentos de la región Caribe.

Para el alcalde, la recuperación de este proyecto representa beneficios directos para Cartagena: garantizar agua dulce y potable para la ciudad, fortalecer la operación portuaria, proteger el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y evitar que continúe llegando sedimento a la bahía.

Asimismo, la intervención del Canal del Dique permitirá avanzar en el control de inundaciones que afectan a comunidades del sur del Atlántico y el sur de Bolívar, generando impactos positivos que trascienden las fronteras de Cartagena.

Seguridad, otro frente de articulación nacional

El alcalde Dumek Turbay también destacó la seguridad como uno de los asuntos prioritarios para Cartagena y celebró que la ciudad haya sido incluida entre las nueve ciudades del país que harán parte de un plan piloto estratégico para enfrentar a las estructuras criminales.

La estrategia busca fortalecer la lucha contra fenómenos que afectan directamente la tranquilidad de los ciudadanos, como las bandas criminales, la extorsión, el tráfico de drogas, el sicariato y el hurto.

Para el alcalde Dumek Turbay, la inclusión de Cartagena en este tipo de iniciativas demuestra que la ciudad y las regiones están siendo tenidas en cuenta nuevamente dentro de las prioridades nacionales.

“Cartagena necesita seguridad para sus habitantes, pero también para quienes nos visitan, para nuestra economía y para seguir consolidándonos como uno de los principales destinos turísticos y empresariales de Colombia”, señaló.

Solidaridad con las regiones afectadas

Durante su participación ante el empresariado colombiano, el alcalde Dumek Turbay también hizo un llamado a mantener la solidaridad con las comunidades afectadas por la tragedia que atraviesa el país.

“Debemos sumarnos con toda la solidaridad para los afectados de esta tragedia y hoy Cartagena está volcada a ayudar. La generosidad y el esfuerzo que han demostrado reflejan realmente quiénes son los empresarios de Colombia: un empresariado solidario y comprometido con el país”, aseguró el alcalde Turbay.

Además, destacó así la respuesta que desde Cartagena se viene promoviendo para apoyar a las familias y territorios afectados, resaltando la capacidad de los ciudadanos, empresarios y diferentes sectores para unirse frente a las dificultades que enfrenta Colombia.