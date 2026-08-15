Estudiantes de Mompox pidieron colmena digital y arreglo de la biblioteca: gobernador respondió

En Mompox, un grupo de estudiantes de la Institución Educativa Normal Superior de Mompox decidió levantar la voz y hablarle directamente al gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, para pedirle una colmena digital y una nueva cara para la biblioteca del colegio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La respuesta del gobernador no fue la que esperaban: fue mejor. “Unos estudiantes de Mompox publicaron un video pidiéndome que hiciera una colmena digital y que les arreglara la biblioteca y yo les respondí diciéndoles que no voy a hacer eso, que les voy a entregar un colegio totalmente nuevo, con biblioteca nueva, con colmena, con todo”.

En la misma publicación, el mandatario les dijo que en 60 días sale la licitación para el proyecto.

Así comenzó todo

A través de un video hicieron un llamado sincero, nacido desde las aulas y desde el deseo de cientos de jóvenes de contar con mejores condiciones para estudiar.

“Señor Gobernador, hoy le queremos hablar desde el corazón. Nuestra institución educativa Normal Superior es más que un colegio. Recuerde que es la casa que forma maestros que enseñarán a nuevas generaciones de Bolívar y todo Colombia”, dijeron los estudiantes.

Sus palabras dejaron claro que para ellos la Normal Superior no es simplemente el lugar al que llegan cada mañana para recibir clases. Es su casa de formación, el espacio donde se preparan quienes algún día estarán frente a otros niños y jóvenes enseñando y construyendo futuro.

Una petición hecha desde la necesidad y la esperanza

Los estudiantes también fueron sinceros al hablar de las condiciones de su institución.

“Hoy necesitamos de su ayuda. Nuestra infraestructura está deteriorada y necesitamos su intervención urgentemente. Nuestros espacios necesitan adecuaciones. Queremos estudiar en una escuela digna, bonita y segura”, expresaron.

No estaban pidiendo solamente paredes nuevas. Estaban pidiendo espacios donde pudieran sentirse seguros, aprender mejor y desarrollar todo su potencial.

Y entre esas necesidades había un sueño que querían hacer realidad: una Colmena Digital.

“Gobernador, tenemos un sueño. Necesitamos que nuestra institución educativa la beneficien con una Colmena Digital. No nos olvide, señor Gobernador”, manifestaron.

En el mismo mensaje, los estudiantes hablaron de un lugar que tiene un significado especial para su comunidad: la Biblioteca Candelario Obeso.

Pidieron que este espacio también fuera fortalecido para que pueda seguir cumpliendo su papel dentro de la institución.

“Nuestra biblioteca Candelario Obeso también necesita ser fortalecida. Para seguir siendo ese espacio donde nacen los sueños, la lectura y el conocimiento”, expresaron.

Todo el mensaje llegó al gobernador y encontró eco de inmediato.

El mensaje llegó al gobernador Yamil Arana Padauí, pero la respuesta que recibieron fue mucho más grande de lo que esperaban.

El anuncio de Yamil Arana Padauí tiene un significado especial porque la solicitud nació directamente de los estudiantes.

Fueron ellos quienes decidieron hablar. Ellos quienes explicaron que su infraestructura está deteriorada. Ellos quienes pidieron tecnología. Ellos quienes defendieron el valor de su biblioteca. Y ellos quienes recordaron que en esa institución se forman los maestros que tendrán la responsabilidad de enseñar a las próximas generaciones.

Por eso, la respuesta anunciada representa mucho más que una intervención física.