Vías seguras en Bolívar con la Policía de Tránsito y Transporte este puente festivo

En la Ruta 2515, uniformados de Tránsito y Transporte adelantan jornadas preventivas sobre el uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, control de velocidad y prevención de la conducción bajo efectos del alcohol.

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Con el aumento de viajeros durante el puente festivo de la Asunción de la Virgen, la Policía Nacional intensificó las acciones de prevención y seguridad vial en las carreteras de Bolívar, con el propósito de que conductores y pasajeros lleguen seguros a sus destinos y reducir el riesgo de siniestros viales.

Una de estas jornadas se desarrolló este sábado 15 de agosto en el kilómetro 87 de la Ruta 2515, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar orientaron a conductores y acompañantes de vehículos particulares y de servicio público.

La actividad estuvo enfocada especialmente en la correcta utilización del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil, elementos fundamentales para disminuir el riesgo de lesiones graves o fatales en caso de un siniestro vial.

Durante la jornada también se entregaron recomendaciones sobre el respeto de las normas y señales de tránsito, técnicas de seguridad durante los desplazamientos, cultura de autocuidado y corresponsabilidad entre todos los actores viales.

Los uniformados reforzaron además los mensajes relacionados con el control de velocidad y la prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol, recordando las disposiciones establecidas en la Ley 1696. Las acciones hacen parte de la campaña institucional “No más excusas en la vía”.

“Durante este puente festivo estamos fortaleciendo nuestra presencia en los corredores viales de Bolívar. Invitamos a conductores y pasajeros a utilizar siempre el cinturón de seguridad, proteger adecuadamente a los niños, respetar los límites de velocidad y, sobre todo, nunca conducir bajo los efectos del alcohol. La prevención y el comportamiento responsable salvan vidas”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

De acuerdo con el balance de la actividad, 20 personas fueron sensibilizadas en este punto de la Ruta 2515. Asimismo, la Policía socializó la línea #767, habilitada para que los viajeros puedan informar novedades y solicitar orientación durante sus desplazamientos.

Las autoridades indicaron que estas acciones continuarán durante el puente festivo en los diferentes corredores del departamento, bajo las estrategias “Seguros, Cercanos y Presentes” y “No más excusas en la vía”. El llamado para quienes salen a carretera es sencillo pero determinante: revisar el vehículo antes de viajar, respetar las normas y recordar que ningún destino vale más que la vida.