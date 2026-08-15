GAULA llevó jornada contra la extorsión a barrio San Fernando de Cartagena

El GAULA de la Policía Nacional realizó una jornada de prevención contra la extorsión y el secuestro en el barrio San Fernando, en Cartagena, como parte de las acciones contempladas en el Plan Unidos contra la Extorsión y el Secuestro.

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Durante la actividad, los uniformados entregaron a residentes y comerciantes recomendaciones de seguridad para identificar y prevenir las diferentes modalidades utilizadas por los delincuentes para intimidar a sus víctimas y exigirles dinero.

Las autoridades insistieron en la importancia de no suministrar información personal a desconocidos, mantener la calma ante llamadas o mensajes sospechosos y, especialmente, denunciar cualquier situación relacionada con posibles casos de extorsión.

En la jornada también fue socializada la línea 165, habilitada por el GAULA de la Policía Nacional para recibir orientación y denuncias relacionadas con este delito.

De igual manera, se dio a conocer la línea gratuita nacional 157, destinada a reportar hechos relacionados con corrupción y transparencia y administrada por el Ministerio de Defensa Nacional.

El GAULA reiteró el llamado a la ciudadanía a no guardar silencio frente a las amenazas o exigencias económicas de los delincuentes, al considerar que la denuncia es una herramienta fundamental para enfrentar este tipo de delitos en Cartagena.

Las autoridades recordaron: ante cualquier intento de extorsión, la recomendación es denunciar y acudir directamente a los canales oficiales del GAULA.