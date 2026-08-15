¿Por qué es festivo el lunes 17 de agosto en Colombia? Esto se celebra

Festivos en Colombia 2026: Calendario completo TODOS los feriados del año ¿Cuándo es Semana Santa?

Colombia es uno de los países de América Latina que más días festivos tiene en su calendario. En 2026, la cifra llega a 19 días festivos, entre celebraciones religiosas, fechas patrias y conmemoraciones especiales.

Para muchos colombianos, estos días representan la oportunidad de hacer una pausa en medio de la rutina, organizar un viaje corto, visitar a la familia o simplemente aprovechar un lunes para descansar.

Además, buena parte de estas fechas terminan convirtiéndose en los tradicionales puentes festivos, gracias a la Ley Emiliani, que permite trasladar algunas celebraciones al lunes.

Incluso, este lunes 17 de agosto será festivo en Colombia, pero, ¿por qué es festivo? Aunque la fecha puede parecer una más dentro del calendario, detrás de este día de descanso hay una celebración religiosa que lleva siglos haciendo parte de la tradición católica.

¿Por qué es festivo el lunes 17 de agosto en Colombia?

El festivo está relacionado con la Asunción de la Virgen María, una celebración que la Iglesia católica conmemora cada 15 de agosto.

La fecha recuerda la creencia de que María, después de terminar su vida en la Tierra, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Es una de las celebraciones marianas más importantes para los católicos y tiene una tradición que se remonta varios siglos.

De hecho, la celebración ya tenía presencia en Roma desde el siglo VII. Mucho después, en 1950, el papa Pío XII proclamó oficialmente el dogma de la Asunción.

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La Asunción de la Virgen se celebra originalmente el 15 de agosto, pero Colombia tiene una regla especial para varios de sus días festivos. Se trata de la conocida Ley Emiliani, establecida mediante la Ley 51 de 1983.

La norma permite trasladar determinadas celebraciones al lunes para que los colombianos puedan tener un fin de semana largo.

Y eso es exactamente lo que ocurre este año. Como el 15 de agosto de 2026 cae sábado, el descanso se pasa al lunes 17 de agosto.

Así que no, el festivo no nació porque este lunes tenga una celebración diferente. La fecha está directamente relacionada con una festividad que originalmente corresponde al sábado.

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Festivos en Colombia 2026