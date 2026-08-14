MinTIC activa medidas para garantizar las comunicaciones en zonas afectadas por el terremoto

En medio de la emergencia por el terremoto, el Ministerio TIC anunció medidas para garantizar las comunicaciones en las zonas afectadas, donde se han registrado problemas de conectividad que pueden dificultar tanto la atención de los organismos de socorro como la comunicación de las familias. Las disposiciones están contenidas en la Circular 0028 del 13 de agosto de 2026.

¿Qué cambia para las personas?

Una de las medidas que tiene un impacto directo para los usuarios es que los operadores móviles habilitaron llamadas gratuitas durante la contingencia, tanto para ciudadanos como para autoridades. Esto busca facilitar la comunicación entre las personas afectadas, sus familias y los organismos encargados de atender la emergencia.

Además, las llamadas al 123 y a las demás líneas de emergencia son gratuitas, incluso para quienes no tienen saldo o tienen el servicio suspendido. Si las llamadas presentan congestión o no funcionan, MinTIC recomienda utilizar mensajes de texto o servicios de mensajería.

Los operadores deberán priorizar las comunicaciones de emergencia

La circular establece también que los operadores deben poner sus redes y servicios a disposición de las autoridades y dar prioridad a las comunicaciones relacionadas con la protección de la vida humana.

En términos sencillos, esto busca que las comunicaciones necesarias para búsqueda, rescate, atención y coordinación de los organismos de emergencia tengan prioridad en las zonas afectadas. También se contempla que los operadores puedan compartir redes e infraestructura disponible para mantener o recuperar los servicios.

Además, los operadores deberán facilitar a las autoridades información disponible de identificación y localización de usuarios que resulte útil y necesaria para atender la emergencia. Esto deberá hacerse bajo las reglas de protección de datos y únicamente para los fines correspondientes a la atención de la emergencia.

¿Y si las antenas están afectadas?

MinTIC también trabaja en una alternativa para los lugares donde la infraestructura terrestre no sea suficiente.

Se busca habilitar temporalmente una conexión satelital directa a los celulares. En otras palabras, la idea es que, si no hay una antena terrestre disponible, un teléfono pueda conectarse directamente con una red satelital para mantener las comunicaciones.

Esta opción todavía está en proceso de habilitación. La Agencia Nacional del Espectro está definiendo una banda de espectro que permita autorizar temporalmente este tipo de operación. Por eso, no significa que hoy cualquier persona pueda activar una conexión satelital desde su celular.

Radioaficionados también apoyarán la emergencia

La respuesta incluye además a los radioaficionados y operadores de banda ciudadana. Las estaciones repetidoras que estén disponibles podrán ser utilizadas, bajo coordinación con las autoridades, para apoyar comunicaciones de búsqueda, rescate, evacuación, atención sanitaria, abastecimiento y logística humanitaria.

Cabe resaltar que, la operación se ha articulado bajo responsabilidad de radioaficionados autorizados y de acuerdo con los protocolos definidos por las autoridades; eso sí, no significa que cualquier persona pueda operar esas frecuencias por su cuenta.

El Ministerio mantiene un seguimiento permanente del estado de la infraestructura y de los servicios de telecomunicaciones en las zonas afectadas, a través del Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC), mientras coordina con los operadores y las entidades del sector las acciones para monitorear y recuperar los servicios que presenten fallas.

La circular también contempla mecanismos para que las entidades públicas puedan utilizar códigos cortos por SMS y USSD para comunicación y registro de beneficiarios durante la emergencia, así como ampliar los espacios institucionales en televisión para informar a la población sobre las medidas adoptadas.