Defensora del Pueblo pide reforzar atención a comunidades afectadas por terremoto

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió fortalecer la atención a las comunidades afectadas por el terremoto, con prioridad en educación, salud mental y vivienda.

Durante una visita a los territorios afectados, Marín señaló la urgencia de diseñar e implementar un plan de educación en emergencia y revisar la infraestructura de los colegios, además de garantizar el suministro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) no industrializado.

Según explicó, el regreso de los niños, niñas y adolescentes a las aulas permitiría brindarles acompañamiento psicosocial, garantizar su alimentación y reducir su exposición a situaciones de violencia.

La Defensora también pidió atender la salud mental de las personas damnificadas, teniendo en cuenta las pérdidas ocasionadas por el sismo. Frente a la vivienda, consideró que los albergues temporales no son una solución óptima y valoró la posibilidad de entregar auxilios de arrendamiento, aunque advirtió que los daños en viviendas e infraestructura han reducido la oferta y elevado los costos de los alquileres.

Marín insistió además en la necesidad de que el censo de damnificados y la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) sean completos y eviten subregistros, pues serán claves para planificar la reconstrucción. En Chocó se cerró la etapa de búsqueda y se pidió consolidar la información sobre desaparecidos.

La Defensoría identificó, además, 36 casos de comunidades étnicas afectadas y reclamó una respuesta diferencial ante las dificultades de estas poblaciones para acceder a agua potable, energía, salud, albergues y ayudas humanitarias.