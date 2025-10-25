Certicámara refuerza la protección digital ante más de 36 mil millones de ataques financieros

Cartagena

Desde 2016, Asobancaria ha liderado en Colombia el programa de autenticación biométrica dactilar, permitiendo validar en segundos la identidad de miles de personas y realizar más de 155 millones de transacciones seguras, fortaleciendo la confianza en los procesos del sistema financiero.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Gracias a esta trayectoria y a los resultados del programa, en el marco del 18° Congreso SAFE 2025, que se realizó en Cartagena, Asobancaria, en alianza con Certicámara, presentó AsoBiometrika Colombia, que busca fortalecer la autenticación digital, desarrollar nuevos mecanismos de validación, consolidar mejores prácticas internacionales y seguir elevando los estándares de seguridad para una experiencia de cliente cada vez mejor.

En este mismo escenario, Certicámara dio a conocer soluciones que optimizan la autenticación de usuarios y permiten anticipar riesgos mediante biometría avanzada, inteligencia artificial y arquitecturas más ágiles, reforzando la seguridad de las transacciones y ofreciendo una experiencia más confiable y eficiente.

“El aumento exponencial de los ataques financieros exige respuestas inmediatas e inteligentes. En Certicámara entendemos que la prevención del fraude ya no depende solo de detectar, sino de anticipar. Por eso desarrollamos tecnologías que combinan inteligencia artificial, biometría y analítica para proteger cada transacción en tiempo real”, señaló César Cruz, CEO de Certicámara S.A.

Estas tecnologías reafirman el compromiso de Certicámara y Asobancaria con el fortalecimiento de la confianza digital, promoviendo un entorno financiero más seguro, eficiente y preparado para enfrentar las nuevas amenazas cibernéticas.