Ibagué ha enviado más de 30 toneladas de ayudas para los damnificados por el terremoto

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, contó que los ibaguereños han respondido masivamente a la campaña liderada por su administración para recolectar ayudas humanitarias para los más damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

En aviones y vehículos han sido enviadas las ayudas a poblaciones como Pereira, Quibdó y el próximo destino será Cali. Así, Ibagué se convirtió en la primera ciudad en enviar ayudas para las regiones más afectadas.

Entre los elementos recolectados se encuentran alimentos no perecederos, kits de aseo, elementos para rescate y primeros auxilios, frazadas, cobijas, colchonetas y linternas, entre otros artículos necesarios para atender a las comunidades afectadas.

“Hemos enviado más de 30 toneladas. Gracias a los que tienen camiones, porque no solo los ibaguereños se han volcado a llevar ayudas, sino que muchos vehículos han salido para Armenia, Quimbaya, Zarzal y, en nuestro departamento, para Herveo, Guamo, Ortega y otros municipios”, manifestó la alcaldesa.

Por fortuna, el terremoto no dejó personas muertas en el Tolima; sin embargo, muchas familias resultaron damnificadas por afectaciones en sus viviendas.

“Desde Ibagué impulsamos un plan padrino ante la Federación Nacional de Municipios para que ciudades intermedias y grandes apadrinen municipios que a veces no aparecen en las noticias, como Zarzal, Roldanillo y otros en Chocó, con quienes ya nos hemos comunicado”, manifestó.

En Ibagué continúa habilitado el principal centro de acopio, ubicado en el Parque Deportivo. Allí se centralizan y distribuyen todas las ayudas que se recolectan en otros puntos, como los centros comerciales, la Alcaldía Municipal y la Gobernación del Tolima, entre otros.