Falcao y Guarín estarán en clásico panameño para ayudar a damnificados del terremoto en Colombia

El mundo del fútbol continúa movilizándose en pro de los daminificados por el terremoto que sacudió Colombia desde el pasado lunes, cuando se presentó un temblor de 7.4 grados de magnitud, afectando directamente las regiones de Chocó, Cali, Manizales y Pereira.

Dos referentes del fútbol nacional y con un paso éxitoso por la Selección Colombia, Radamel Falcao García y Fredy Guarín, se unieron para liderar una iniciativa desde el fútbol panameño, en el denominado ‘Derbi Chorreano’.

Ambos jugadores son invitados especiales al juego San Francisco FC Vs. Club Atlético Independiente, uno de los clásicos del fútbol panameño, el cual se llevará a cabo en el estadio Agustín Muquita Sánchez, a partir de las 8:30PM, hora colombiana y hora local.

Todo el dinero que se recaude en la taquilla de dicho compromiso será donado para las víctimas del terremoto en Colombia. El mismo Fredy Guarín hizo una invitación a través de un video publicado en redes sociales.

Falcao y un destino fallido en Panamá

Vale la pena recordar que Falcao fue relacionado recientemente con el mismo San Francisco FC, de donde se llegó a asegurar iba a jugar durante este semestre. El mismo club salió a desmentir dicha versión, asegurando que El Tigre vivirá en el país, pero no jugará con el equipo.