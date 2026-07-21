David Ospina, de Atlético Nacional al Atlante de México: así fue anunciado

David Ospina puso fin a su ciclo por Atlético Nacional y casi de inmediato dejó claro que no se iba a retirar y continuaría su carrera, pero en ese momento debía encontrar equipo. Tras su experiencia en el Mundial 2026 con la Selección Colombia, en la que no sumó minutos, comenzó a tomar forma un rumor de que desembarcaría en el fútbol mexicano y este lunes se hizo oficial.

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Se trata del Atlante, equipo que acaba de regresar a la primera división del fútbol mexicano luego de adquirir la franquicia y el certificado del Mazatlán. Desde hace 12 años no jugaba la máxima categoría en el balompié de ese país.

Así anunció Atlante el fichaje de Ospina

“Recién desempacado del #Fıfaworldcup2026 ¡Bienvenido al Equipo del Pueblo, David Ospina! Es momento de defender a los históricos Potros de Hierro del Atlante", se lee en la publicación del equipo mexicano, que le firmó contrato por un año al histórico arquero colombiano.

Atlante, el sexto equipo en la carrera de Ospina

Este será el sexto equipo en la carrera del portero de 37 años. Surgió en Atlético Nacional, pasó por el Niza de Francia, el Arsenal de Inglaterra, Napoli de Italia y Al Nassr de Arabia Saudita. Regresó al cuadro Verdolaga en julio de 2024 y terminó su contrato en junio de 2026.

En su segundo paso por el equipo de sus amores, atajó 77 partidos y recibió 61 goles, con un promedio de 0.79 encajados por partido.

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Ospina logró ganar la dos Copa Colombia, una liga y una supercopa en su regreso al cuadro antioqueño. Anteriormente ganó dos título de liga cuando salió de la institución.

Atlante comenzó con derrota su camino en el Torneo Apertura de la Liga de México por 2-1 ante el Necaxa. El segundo juego será nada más y nada menos que contra América el viernes 24 de julio, que podría ser el primer partido convocado de Ospina con su nuevo club.

Ospina posa con la camiseta del Atlante