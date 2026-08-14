Priorizaran lucha contra la trata de personas en Cartagena

Hugo Guevara, encargado de negocios a. I. y embajador encargado de los Estados Unidos en Colombia y Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena. // Alcaldía de Cartagena

El alcalde Dumek Turbay recibió la visita diplomática de Hugo Guevara, encargado de negocios, a. I., quien en Colombia funge como embajador (e) de Estados Unidos desde el pasado 30 de junio, para ratificar los lazos de cooperación entre la Heroica y el país norteamericano, en temas como la lucha contra la trata de personas, el fortalecimiento del turismo, la seguridad y el fomento del bilingüismo en las comunidades más vulnerables de Cartagena.

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“Este es un encuentro muy importante para ratificar la cercanía gubernamental que tenemos con el gobierno del presidente Donald Trump; y ponernos en entera disposición para trabajar y ejecutar toda cooperación internacional, en aras de mejorar la calidad de vida de los cartageneros, combatir delitos transnacionales y fortalecer grandes motores económicos y de empleo como lo son el turismo, el comercio y la industria”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

En el ámbito de mejorar la calidad de vida de los cartageneros y de los miles de turistas, quien en gran número anual vienen desde Estados Unidos, el alcalde Dumek Turbay mencionó al fortalecimiento de la seguridad urbana como una prioridad.

Por ello, le socializó al embajador Guevara en qué consistirá la Estrategia de los Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana, estrategia del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

El alcalde mencionó el ´Plan Cartagena Segura´, con el que el Distrito apoyará con recursos, personal, tecnología y logística la llegada de 200 policías especializados para combatir el microtráfico, la extorsión, el hurto, los sicariatos y la trata de personas en la ciudad.

El mandatario también informó que Cartagena será una de las nueve ciudades capitales piloto de la Seguridad Democrática 2.0., la nueva estrategia de seguridad urbana del nuevo Gobierno Nacional para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir el origen de la violencia, interviniendo los territorios con mayor incidencia criminal y convertir a la Heroica en una de las primeras en implementar los Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana (BODSU).

Estos bloques intervendrán territorios priorizados mediante una acción coordinada entre alcaldías, Policía Nacional, Fuerzas Militares y Fiscalía General de la Nación, desde este mismo mes de agosto.

La propuesta presentada por Cartagena al Gobierno nacional, y hoy al Gobierno de los Estados Unidos, plantea pasar de una respuesta reactiva frente al delito a una intervención integral sobre las estructuras criminales que lo generan, concentrando las capacidades del Estado en los sectores donde convergen mayores niveles de homicidios, extorsión, microtráfico, hurto y trata de personas.

Para ello, el modelo propone focalizar microterritorios, fortalecer el trabajo de inteligencia, coordinar operaciones sostenidas y avanzar en la judicialización de las organizaciones delincuenciales, con seguimiento permanente a los resultados.

Trabajo conjunto para mejorar la seguridad integral

En la reunión diplomática, Cartagena y Estados Unidos ratificaron sus lazos para incorporar acciones complementarias en materia de prevención social, recuperación del espacio público, fortalecimiento tecnológico, participación comunitaria y coordinación con el sector productivo, bajo la premisa de que la seguridad no depende únicamente del aumento del pie de fuerza, sino de una intervención sostenida que combine prevención, control territorial, investigación criminal y presencia institucional.

Esto, especialmente, en el marco de la lucha contra la trata de personas y las redes de tráfico sexual, quienes se debilitan con la denuncia oportuna.

El alcalde Dumek Turbay expresó al embajador la gratitud que tiene el Distrito con el respaldo estadounidense en la lucha contra la esclavitud sexual y la trata de personas.

Cooperación bilateral por un turismo sostenible y seguro

Durante el encuentro, el alcalde destacó la importancia que tiene Cartagena para el turismo internacional. La ciudad recibe cerca de 3,5 millones de visitantes al año, con una participación especialmente significativa de turistas provenientes de Norteamérica, lo que evidencia el peso que tiene el mercado estadounidense para la economía local.

Por su parte, el nuevo embajador de Estados Unidos destacó la presencia y los vínculos que su país mantiene con Cartagena y Colombia, y manifestó su interés en continuar fortaleciendo esta relación.

Uno de los temas de la conversación fue la lucha contra las drogas y el tráfico de estupefacientes, frente a lo cual el alcalde Dumek Turbay planteó la importancia de contar con el respaldo y la cooperación de Estados Unidos para enfrentar las estructuras criminales que utilizan la ciudad y su entorno para el desarrollo de actividades ilícitas.

El mandatario explicó que Cartagena trabaja en la identificación de las amenazas y los nuevos modus operandi de las bandas criminales, especialmente aquellas acciones que pueden afectar la seguridad de los ciudadanos y visitantes.