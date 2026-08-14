Tres capturados a bordo de un vehículo hurtado por la vía Sincelejo – Calamar

Lo que parecía un recorrido normal por una de las principales vías de Bolívar terminó destapando la verdadera historia de un automóvil que era buscado por las autoridades. Tres personas fueron capturadas por el delito de receptación luego de que la Policía estableciera que el vehículo en el que se movilizaban había sido reportado como hurtado.

El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar en el kilómetro 87 de la Ruta 2515, vía Sincelejo–Calamar, durante actividades de registro, control y verificación de vehículos.

De acuerdo con la información conocida, los policías requirieron un automóvil que circulaba con placas KVZ-444 y en el que se movilizaban dos hombres y una mujer, de 55, 58 y 36 años, respectivamente.

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Durante la inspección, los uniformados verificaron los sistemas de identificación y detectaron una inconsistencia en el número de chasis. Al profundizar en la revisión y consultar la información disponible en el RUNT, establecieron que la identificación original del automotor correspondía a las placas KQW-455.

Las autoridades realizaron posteriormente la consulta de estos datos en sus sistemas y encontraron que sobre el vehículo figuraba una denuncia por hurto, registrada el 16 de junio de 2025 ante la Fiscalía Local de Santo Tomás, en el departamento del Atlántico.

Ante este hallazgo, las tres personas que se movilizaban en el automóvil fueron capturadas por el presunto delito de receptación y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se adelante el proceso de judicialización correspondiente.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de los controles permanentes en las carreteras. “Estos procedimientos permiten identificar vehículos con antecedentes y cerrarles el paso a quienes pretendan movilizar bienes producto de actividades ilícitas. Continuaremos fortaleciendo los controles para brindar mayor seguridad a quienes transitan por las vías de Bolívar”, señaló el oficial.

El operativo no solo terminó con tres capturas: también permitió recuperar un automóvil avaluado en aproximadamente $45 millones, que llevaba más de un año reportado como hurtado. Una revisión de rutina en plena carretera fue suficiente para que el vehículo dejara de circular con una identidad que no le correspondía y quedara nuevamente bajo control de las autoridades.