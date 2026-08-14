Capturan a alias Dimar con un arma artesanal en Soplaviento

Un recorrido rutinario de la Policía terminó con la captura de un hombre de 41 años, conocido con el alias de ‘Dimar’, luego de que uniformados presuntamente le encontraran un arma de fuego artesanal escondida en la pretina del pantalón.

El procedimiento se registró en la calle 13 del barrio Las Casitas, en Soplaviento, cuando los policías adelantaban labores de vigilancia y observaron a un hombre que, según el reporte oficial, mostró una actitud nerviosa al percatarse de la presencia de los uniformados.

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Los policías decidieron abordarlo y practicarle un registro. Fue entonces cuando, de acuerdo con las autoridades, hallaron un arma de fuego artesanal, de color negro y completamente metálica, junto con un cartucho calibre 9 milímetros.

Como el ciudadano no habría acreditado permiso para portar el arma y la munición, fue capturado en flagrancia por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, contemplado en el artículo 365 del Código Penal.

Pero el historial del capturado también llamó la atención de las autoridades. De acuerdo con la Policía, alias ‘Dimar’ presenta seis anotaciones en el SPOA relacionadas con los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y extorsión. Estas anotaciones corresponden a registros judiciales y no implican por sí solas una condena.

“Continuamos fortaleciendo los patrullajes y controles en los municipios de Bolívar para sacar las armas ilegales de las calles. Cada arma incautada representa la prevención de hechos que pueden poner en riesgo la vida y tranquilidad de nuestros ciudadanos”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El hombre capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el proceso judicial correspondiente.