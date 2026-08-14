Capturan a un hombre por agredir a una mujer en Villanueva

Los gritos rompieron la tranquilidad del barrio Campo Santo, en Villanueva, Bolívar. Desde el interior de una vivienda, una mujer pedía auxilio mientras una patrulla de la Policía Nacional recorría el sector realizando labores de registro, control e identificación de personas.

El llamado desesperado fue escuchado por los uniformados cuando se encontraban aproximadamente a dos cuadras del sector conocido como El Mamón. Ante la posibilidad de que la vida o integridad de una persona estuviera en riesgo, los policías se dirigieron inmediatamente hasta el inmueble junto con unidades de apoyo.

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A medida que se acercaban a la residencia, los gritos se escuchaban con mayor claridad. La mujer continuaba pidiendo ayuda desde el interior, por lo que, ante la situación de urgencia reportada, los uniformados ingresaron a la vivienda.

Según el informe policial, dentro del inmueble encontraron a un hombre de 30 años sujetando fuertemente a la mujer mientras presuntamente la agredía física y verbalmente. La víctima se encontraba llorando, alterada emocionalmente y continuaba solicitando auxilio.

Incluso con la presencia de los policías, el hombre habría continuado forcejeando con la mujer. Los uniformados intervinieron de inmediato, separaron a las partes y controlaron la situación para proteger a la víctima.

Debido a que los hechos fueron observados directamente por los integrantes de la patrulla, el procedimiento se desarrolló en situación de flagrancia. Al hombre le informaron sus derechos como persona capturada y que el procedimiento se adelantaba por el presunto delito de violencia intrafamiliar, contemplado en el artículo 229 del Código Penal.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia dentro del hogar.

“Nuestra prioridad es proteger la vida y la integridad de las víctimas. La rápida reacción de nuestros policías permitió atender este llamado de auxilio y evitar que la situación pudiera tener consecuencias mayores. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de violencia intrafamiliar y a no guardar silencio frente a estas agresiones”, señaló el coronel Pinzón Poveda.

El capturado quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso de judicialización. Será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad en los hechos.