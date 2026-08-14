Surtigas impulsa acciones para prevenir la manipulación de medidores en comercios

La manipulación de medidores e instalaciones de gas continúa siendo una de las principales situaciones de riesgo asociadas al uso irregular del servicio. Durante 2025, Surtigas detectó 781 casos de fraudes en establecimientos comerciales, una práctica que no solo afecta la prestación del servicio, sino que también puede poner en riesgo la seguridad de los comercios, los hogares y las comunidades.

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En lo corrido de 2026, la compañía ha detectado más de 500 anomalías e irregularidades en centros de medición de establecimientos comerciales, una cifra que evidencia la necesidad de mantener las acciones de inspección, control y sensibilización frente al uso seguro y legal del servicio.

A través de la campaña “Evita un susto”, la compañía adelanta acciones de sensibilización para recordar que manipular el gas no es una solución. Por el contrario, puede generar riesgos para la seguridad, costos asociados al consumo no facturado y la normalización de las instalaciones, además de consecuencias legales, como el delito de defraudación de fluidos (artículo 256 de la Ley 599 de 2000), y afectaciones para los comercios.

La estrategia busca alertar sobre los riesgos asociados a la manipulación de medidores, promover el uso seguro y responsable del servicio y fortalecer la cultura de prevención en los territorios donde opera la compañía. Como parte de esta iniciativa, Surtigas desarrolló recientemente en Montería la brigada “Guardianes del Gas”, una actividad que permitió visitar más de 30 establecimientos comerciales para compartir mensajes de prevención y cuidado.

Además de informar sobre los riesgos, la campaña promueve una visión positiva a través de Guardianes del Gas, una iniciativa que reconoce a los comercios que operan de manera responsable y que contribuyen a proteger a sus clientes, empleados y comunidades.

Surtigas recuerda a comerciantes y ciudadanía que, ante cualquier inquietud o situación irregular relacionada con el servicio, pueden comunicarse a través de la línea 164 o escribir al correo denunciaelfraude@surtigas.co.