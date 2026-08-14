Empleados de la Universidad de Cartagena donarán un día de salario para tragedia por el terremoto

La Universidad de Cartagena invita a sus docentes y servidores administrativos a sumarse voluntariamente con el aporte equivalente a un día de salario, para contribuir a la atención de las familias y comunidades afectadas por la emergencia.

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Los recursos serán canalizados por los organismos establecidos por la Presidencia de la República y, al finalizar, informarán públicamente el total recaudado y la entrega de los recursos.