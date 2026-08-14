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14 ago 2026 Actualizado 15:16

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Empleados de la Universidad de Cartagena donarán un día de salario para tragedia por el terremoto

Se ha dispuesto que la fecha límite para autorizar el descuento sea el viernes 21 de agosto de 2026

Empleados de la Universidad de Cartagena donarán un día de salario para tragedia por el terremoto

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La Universidad de Cartagena invita a sus docentes y servidores administrativos a sumarse voluntariamente con el aporte equivalente a un día de salario, para contribuir a la atención de las familias y comunidades afectadas por la emergencia.

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Los recursos serán canalizados por los organismos establecidos por la Presidencia de la República y, al finalizar, informarán públicamente el total recaudado y la entrega de los recursos.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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