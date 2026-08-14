AMB Catastro de Cartagena ha respondido más de 24 mil solicitudes de ciudadanos en este 2026

Las solicitudes más comunes son el cambio de nombres y las rectificaciones catastrales. // Alcaldía de Cartagena

El Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), gestor catastral de Cartagena de Indias, continúa manteniendo en el 2026 un alto porcentaje de ejecución de trámites catastrales, reportando a corte de junio, un 96,4% de solicitudes finalizadas.

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“Desde AMB Catastro Cartagena estamos convencidos de la importancia de mantener de cara a la ciudadanía un servicio público catastral cercano, oportuno y confiable, en correspondencia con la confianza que ha depositado en nosotros el alcalde Dumek Turbay. En ese sentido, nuestro equipo técnico y jurídico trabaja de manera permanente en avanzar con las respuestas a las solicitudes de trámites y productos. En lo que va del año hemos radicado 25.168 solicitudes, de estas, el 96,4% ya han sido resueltas, es decir, 24.270, y solo el 3,6% continúan en trámite, de conformidad con los lineamientos y términos de oportunidad establecidos por la normativa catastral vigente”, indicó Roberto Vélez, gerente de la entidad.

Del total de las solicitudes, 19.053 fueron de trámites catastrales, siendo los más solicitados la mutación de primera o cambio de nombre, rectificación de la información y revisiones de avalúo; y 6.115 fueron peticiones de productos catastrales, que se entregaron en un 100% a los solicitantes.

El área intervenida por tipo de trámite durante el primer semestre del 2026 fue de 636.212.969 metros cuadrados.

El secretario de Planeación, Emilio Molina destacó el avance en la ejecución de trámites. “Contar con un catastro actualizado y eficiente es fundamental para la planificación del territorio, la toma de decisiones y la consolidación de una ciudad mejor organizada. Estos resultados reflejan el compromiso de la Administración Distrital con una gestión basada en información confiable, que fortalece la inversión pública y mejora la calidad de vida de los cartageneros”, indicó Molina

Aumento de la base catastral

La base catastral de la ciudad sigue creciendo gracias a la gestión oportuna de AMB Catastro Cartagena, registrando 3.424 nuevos predios incorporados en lo que va del año, pasando de 334.421 predios registrados en enero de 2026 a 337.845 a corte de julio de esta vigencia.

Se incorporaron así, 207.286 metros cuadrados de área construida nueva, alcanzando un total de 92.237.022 metros cuadrados en la ciudad; y 693.900 metros cuadrados de área de terreno, para un total de 597.164.981 metros cuadrados. Además, el avalúo catastral de la ciudad alcanzó los 100,6 billones de pesos, con un aumento de 354 mil millones de pesos en la primera mitad del año.

El secretario de Hacienda Distrital, Haroldo J. Fortich González, afirmó que “con las cifras expuestas, AMB Catastro Cartagena continúa evidenciando su compromiso con trámites eficientes que fortalecen la confianza y la buena experiencia del ciudadano, y con acciones como el aumento y la depuración de la base catastral, que se traducen en información actualizada para que desde el Gobierno de Dumek Turbay podamos lograr mayor facturación y recaudo del Impuesto Predial, y proyectar inversiones sociales en sectores como salud, educación, seguridad e infraestructura”.

Depuración

Como parte de las acciones para fortalecer la calidad de la información catastral, se continúa con el proceso depuración catastral, que incluye un proceso de revisión cartográfica, validación espacial y ajuste técnico de los registros asociados. Esta labor incluyó la verificación de manzanas, el análisis de los terrenos existentes en la base de trabajo y la identificación de inconsistencias geométricas, topológicas y de representación espacial que requerían corrección para garantizar una cartografía más precisa y confiable.

Como resultado de este proceso, se validaron 201 manzanas, se revisaron 1.161 terrenos y se realizaron modificaciones en 775 de ellos. Estas acciones permitieron avanzar en el saneamiento de la información catastral, fortaleciendo la consistencia y calidad de la base cartográfica, y asegurando condiciones técnicas óptimas para su uso en la gestión administrativa, técnica y catastral.

Observatorio Inmobiliario y datos abiertos

AMB Catastro Cartagena tiene disponible en la página web www.catastrocartagena.ambq.com.co el Observatorio Inmobiliario, una herramienta que les permite a los cartageneros conocer el estado de las propiedades en el área del Distrito y las tendencias en los últimos años, con mapas interactivos de ofertas de ventas y arriendos, compraventas de los últimos 15 años y mapa de edificabilidad, además de boletines informativos.

Además, el gestor catastral de Cartagena tiene disponible en su página web los datos abiertos, que es información pública sobre bienes y terrenos que cualquier persona o entidad puede usar y compartir sin costo. Estos datos se presentan en formatos libres y digitales para facilitar su lectura por computadoras.

Canales de atención

Los usuarios pueden realizar consultas y gestionar solicitudes de manera presencial en la sede ubicada en el barrio Manga, callejón Olaya, carrera 23 #25-170 y en la ventanilla ubicada en la Oficina de Impuestos de la Secretaría de Hacienda Distrital, de lunes a viernes, en jornada continua de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Además, pueden enviar sus solicitudes y verificar el estado de su trámite sin salir de casa en los siguientes canales virtuales: para solicitudes de trámites catastrales está disponible el correo gestorcatastralcartagena@ambq.gov.co; y para la solicitud de productos y la revisión del estado de su trámite, la página web www.catastrocartagena.ambq.gov.co.

Con estos canales, la entidad reafirma su compromiso de ofrecer una atención cercana, eficiente y accesible, fortaleciendo la experiencia de los usuarios y promoviendo la transformación digital de los servicios públicos.