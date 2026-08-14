Universidad de Cartagena lanza campaña para que docentes y administrativos donen un día de salario

La Universidad de Cartagena se sumó a las instituciones públicas del país que articulan esfuerzos para llevar asistencia a las comunidades afectadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto. La institución de educación superior lanzó una estrategia enfocada en la recolección de aportes económicos por parte de su personal docente y administrativo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A través de la campaña “Un Día por Ellos”, el centro de educación superior convocó a su equipo de trabajadores a autorizar de manera voluntaria el descuento equivalente a un día de su asignación salarial, con el propósito de consolidar un fondo destinado a la compra de insumos de primera necesidad.

El rector de la Universidad de Cartagena, William Malkum Castillejo, explicó el sentido social de la convocatoria institucional. “Queremos convertir nuestra solidaridad en una acción concreta, por eso, invitamos a nuestros trabajadores, docentes y administrativos, a sumarnos a la campaña Un Día por Ellos”, señaló el directivo.

Los recursos recaudados en esta jornada serán transferidos a través de los canales oficiales dispuestos por la Presidencia de la República para la atención de la emergencia nacional.

Para facilitar la participación de la comunidad universitaria, la institución habilitó un enlace en su portal web oficial, donde los interesados pueden diligenciar el formulario digital para la autorización del descuento por nómina. De igual forma, un equipo directivo recorrerá las distintas sedes de la universidad para orientar el proceso y recibir las contribuciones de quienes opten por realizar el trámite de forma presencial.