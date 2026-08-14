Cargos contra exalcalde de Barranco de Loba- Bolívar por presuntas irregularidades en contrato

Por presuntas irregularidades en un contrato para la construcción de una celda transitoria para la disposición final de residuos sólidos en Barranco de Loba, Bolívar, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos exalcalde de ese municipio, Manuel Esteban Ramos Bayter, y el exsecretario de Planeación y Obras Públicas y supervisor del contrato, Daniel Vásquez Ayala, en 2023.

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Al parecer, se habrían presentado deficiencias en la verificación de requisitos de planeación y viabilidad del proyecto, específicamente en lo relacionado con la disponibilidad jurídica del predio, la existencia de estudios técnicos de soporte, la identificación de riesgos previsibles y la obtención de los permisos ambientales requeridos.

De otra parte, se busca establecer la existencia de presuntas irregularidades en la ejecución del contrato y la autorización de los pagos, pues, al parecer, se habrían desembolsado cerca de mil millones de pesos que no guardarían correspondencia plena entre la ejecución física de la obra y los recursos entregados.

También se advierten presuntas omisiones en el control y vigilancia en la ejecución contractual, por parte del exmandatario, y de los deberes de supervisión, control y vigilancia sobre la ejecución contractual por parte del supervisor.

Las conductas fueron calificadas provisionalmente por la Procuraduría Provincial de El Banco, Magdalena, como gravísima a título de culpa gravísima.