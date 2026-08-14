Premian el talento que convirtió la Inteligencia Artificial en soluciones para el territorio

La Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría TIC, culminó con éxito el ‘Reto Bolívar IA’, una iniciativa que puso a competir el talento del departamento para demostrar cómo la Inteligencia Artificial puede convertirse en una herramienta concreta para resolver problemas reales de organizaciones de diferentes sectores.

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La convocatoria logró reunir 50 retos y 64 participantes, quienes durante el proceso avanzaron en formación, entrenamiento y desarrollo de soluciones basadas en Inteligencia Artificial. El reto contó con una participación diversa que incluyó instituciones educativas, mipymes, emprendimientos, entidades públicas, alcaldías municipales, Juntas de Acción Comunal y organizaciones del sector salud, demostrando que la apropiación de la IA no es exclusiva de las grandes empresas o de los sectores tecnológicos, sino una oportunidad transversal para transformar procesos y generar soluciones desde los territorios.

De los 50 retos inicialmente inscritos, 24 equipos completaron el proceso de aprendizaje, entrenamiento y creación de sus proyectos, mientras que 12 equipos llegaron a la etapa de sustentación, presentando las soluciones desarrolladas para responder a los desafíos planteados por sus respectivas organizaciones.

Entre las aplicaciones de inteligencia artificial desarrolladas durante el reto se evidenciaron propuestas relacionadas con automatización de procesos, creación de agentes inteligentes, análisis y procesamiento de información, generación de contenidos, atención y acompañamiento a usuarios, educación, gestión institucional y soluciones aplicadas a sectores como salud y administración pública.

La diversidad de los retos también permitió demostrar que la inteligencia artificial puede ser utilizada para atender necesidades muy diferentes: desde mejorar procesos internos y facilitar la gestión de información, hasta apoyar la toma de decisiones, fortalecer la atención a ciudadanos y usuarios, generar contenidos y desarrollar herramientas para contextos educativos.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó que iniciativas como el ‘Reto Bolívar IA’ hacen parte de una apuesta por llevar la innovación y las nuevas tecnologías a todos los sectores del departamento, pero, especialmente, por ponerlas al servicio de necesidades reales.

“En Bolívar no queremos que la Inteligencia Artificial sea una conversación exclusiva de expertos o de las grandes empresas. Queremos que nuestros jóvenes, nuestras instituciones educativas, nuestros emprendedores, nuestros municipios y nuestras organizaciones descubran que la tecnología puede convertirse en una herramienta para solucionar problemas y transformar realidades. Este reto demuestra que en nuestro departamento hay talento, creatividad y capacidad para innovar”, afirmó el gobernador.

A la gran final llegaron 6

Luego del proceso de evaluación realizado por el equipo organizador, fueron seleccionados seis proyectos finalistas que llegaron a la etapa definitiva del Rero Bolívar IA:

Alcaldía Municipal de Arjona con la Plataforma para Gestión Integral de Recaudo.

Universidad Tecnológica de Bolívar con el Asistente Virtual - Digital Twin Psicológico.

IETAGE Diógenes A. Arrieta con el proyecto DiogenIA Creator: ecosistema inteligente para la generación, adaptación y gestión de recursos educativos.

IET de Calamar con Plataforma Integrada de Gobernanza y Automatización Directiva.

Fundación Ser con la Plataforma Centralizada de Gestión de Llamados para Atención Médica en Hospital de El Carmen de Bolívar.

Agencia Focus con el Dashboard de Monitoreo y Predicción de Incapacidades.

Los seis finalistas demostraron la capacidad de transformar un problema concreto en una propuesta de solución apoyada en inteligencia artificial, evidenciando diferentes niveles de apropiación tecnológica, creatividad, aplicación práctica e impacto potencial.

Los 3 ganadores

Después de la presentación de los proyectos finalistas y de la valoración realizada por el jurado, fueron seleccionados como ganadores del ‘Reto Bolívar IA’:

- Alcaldía Municipal de Arjona

- Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB)

- Institución Académica y Técnica en Gestión Empresarial Diógenes A. Arrieta de San Juan Nepocumeno

Estos tres proyectos se destacaron entre los finalistas por su alto nivel de ejecución al generar soluciones tecnológicas que aprovechan la inteligencia artificial para generar valor en sus organizaciones, generando impacto en su comunidad.

Para Nohora Mercado, secretaria TIC de la Gobernación de Bolívar, este evento sin duda fue un éxito, teniendo en cuenta los retos que hoy se asumen desde distintos ámbitos con la Inteligencia Artificial.

“Con ‘Reto Bolívar IA’ quisimos demostrar que el talento de Bolívar tiene la capacidad de apropiarse de la inteligencia artificial y utilizarla para resolver problemas reales. Lo más importante de este proceso no es solamente quién ganó, sino haber logrado que instituciones educativas, empresas, emprendimientos, entidades públicas, organizaciones sociales y el sector salud se sentaran a identificar sus retos y buscar soluciones utilizando nuevas tecnologías”, destacó la Secretaria.

Sobre los ganadores expresó que “Hoy tenemos seis proyectos finalistas y tres ganadores, pero, sobre todo, tenemos organizaciones que dieron un paso hacia una nueva forma de innovar. La inteligencia artificial deja de ser una conversación sobre el futuro y se convierte en una herramienta para resolver los problemas de hoy”, concluyó.

Alianza que hizo posible el reto

La Gobernación de Bolívar destacó el compromiso de los aliados que acompañaron el proceso de formación y desarrollo de los participantes: Harold Combita, CEO de Líder IA, y Elton Gómez, CEO de Fontumi, quienes dispusieron de manera gratuita el conocimiento, el talento humano, acompañamiento y desarrollos tecnológicos de sus equipos para hacer posible el proceso de aprendizaje y construcción de los proyectos.

Su participación permitió que los equipos participantes no solo conocieran las posibilidades de la Inteligencia Artificial, sino que avanzaran desde el aprendizaje hasta la creación de soluciones aplicadas a sus propios retos.

El jurado

La evaluación de los proyectos finalistas estuvo a cargo de un comité de jurados de la Gobernación de Bolívar, liderado por la secretaria TIC, Nohora Mercado, e integrado por Orlando Bello, director de Ciencia, Tecnología e Innovación; Roxana López, directora de Competitividad y Laura Abuchar, directora de Conectividad e Infraestructura Tecnológica.

El comité valoró los proyectos considerando aspectos como la pertinencia del reto, el impacto de la solución, su nivel de desarrollo, la capacidad de medición de resultados, la aplicación de la Inteligencia Artificial y su potencial de implementación y escalabilidad.

‘Reto Bolívar IA’ se consolida como una experiencia de innovación abierta que conectó talento, tecnología y necesidades reales, promoviendo una cultura en la que la inteligencia artificial puede ser apropiada por organizaciones de todos los tamaños y sectores para mejorar sus procesos, generar nuevas oportunidades y aportar a la transformación digital del departamento.