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14 ago 2026 Actualizado 18:41

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“Las consultas previas tienen frenada mucha inversión en las regiones”: presidente del Congreso

Honorio Henríquez calificó como “talanqueras” a este tipo de mecanismos legales

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Al cierre del 11° encuentro de empresarios agremiados en la ANDI, hubo espacio para conversar alrededor de la institucionalidad y democracia.

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Honorio Enríquez, presidente del Congreso, se refirió desde Cartagena a las barreras normativas qué, según él, no permiten la llegada de recursos privados a las regiones de Colombia.

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“Las consultas previas tienen frenada mucha inversión en las regiones colombianas. Hay que sentarnos de verdad si queremos que la región se modernice, se agilice, a revisar lo que ha sido la talanquera a través de las consultas previas que viene siendo para el empresariado colombiano y para la base del desarrollo de la inversión”, declaró el senador del Centro Democrático.

Así mismo, el congresista también habló en nombre de la Región Caribe, cuestionando el servicio de empresas como Air-e y Afinia. “Hay que ponerle freno a esas tarifas elevadas”, fue el mensaje contundente al Gobierno Nacional.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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