Capturado un sujeto y aprehendido un adolescente por hurto en Cartagena

La rápida reacción de las patrullas de vigilancia permitió la captura de un hombre y la aprehensión de un adolescente, señalados como presuntos responsables del hurto de varios elementos a un ciudadano, en el barrio Daniel Lemaitre.

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El procedimiento se registró durante la madrugada en el sector La Paz, luego de que los uniformados fueran alertados sobre un hecho de hurto. De inmediato, las patrullas activaron el Plan Candado y desplegaron la búsqueda de los sospechosos.

Tras ubicar a dos personas que coincidían con las características suministradas, los uniformados procedieron a interceptarlas cuando intentaban escapar por una de las calles del sector.

En el procedimiento fue capturado alias ‘Nico’, de 18 años, y aprehendido un adolescente de 15 años. De acuerdo con el señalamiento realizado por la víctima, ambos serían los presuntos responsables del hurto y, además, tendrían un vínculo familiar al ser primos.

Como resultado de la intervención policial fueron recuperados un teléfono celular, un reloj y una billetera, elementos cuyo valor supera los tres millones de pesos.

Los dos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las actuaciones judiciales correspondientes y la definición de su situación jurídica.

“Seguimos reaccionando de manera inmediata frente al hurto. La articulación entre nuestras patrullas y el llamado oportuno de la ciudadanía nos permite recuperar los elementos y poner a disposición de la justicia a quienes presuntamente participan en estos hechos”, manifestó el comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 y a suministrar información que permita fortalecer las acciones contra el hurto en Cartagena.