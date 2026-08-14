Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 ago 2026 Actualizado 22:38

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Hallado flotando cadáver en la Ciénaga de la Virgen de Cartagena

Posible muerte por inmersión

Hallado flotando cadáver en la Ciénaga de la Virgen de Cartagena

Hallado flotando cadáver en la Ciénaga de la Virgen de Cartagena

Hallado flotando cadáver en la Ciénaga de la Virgen de Cartagena
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Muerte por establecer en el barrio La Candelaria, vía Perimetral, Ciénaga de la Virgen.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Fue encontrado un cuerpo sin vida flotando en la ciénaga, sin identificar, sexo masculino, sin signos de violencia visibles.

Realiza inspección técnica al cadáver funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir