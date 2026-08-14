Hallado flotando cadáver en la Ciénaga de la Virgen de Cartagena
Posible muerte por inmersión
Muerte por establecer en el barrio La Candelaria, vía Perimetral, Ciénaga de la Virgen.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Fue encontrado un cuerpo sin vida flotando en la ciénaga, sin identificar, sexo masculino, sin signos de violencia visibles.
Realiza inspección técnica al cadáver funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...