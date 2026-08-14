Hallado flotando cadáver en la Ciénaga de la Virgen de Cartagena

Muerte por establecer en el barrio La Candelaria, vía Perimetral, Ciénaga de la Virgen.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Fue encontrado un cuerpo sin vida flotando en la ciénaga, sin identificar, sexo masculino, sin signos de violencia visibles.

Realiza inspección técnica al cadáver funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.