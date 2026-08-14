Aguas de Cartagena impulsa una generación de líderes ambientales

37 Clubes Defensores del Agua,1.050 niños y niñas formados, 18 instituciones educativas, 18 comunidades y 58.411 personas impactadas reflejan el alcance del programa con el que Aguas de Cartagena ha transformado la educación ambiental en una experiencia innovadora para formar líderes comprometidos con el cuidado del agua y la protección de los recursos naturales.

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La iniciativa nació para fortalecer la cultura ambiental en Cartagena desde las nuevas generaciones, promoviendo hábitos responsables frente al manejo de los residuos, el cuidado de los ecosistemas, el uso eficiente del agua y la protección del sistema de alcantarillado sanitario.

Para ello, Aguas de Cartagena creó una propuesta educativa dirigida a niños entre los 8 y 12 años que integra actividades lúdicas, narrativas digitales y experiencias de realidad virtual, permitiéndoles descubrir de manera práctica el ciclo integral del agua y comprender la importancia de los sistemas de acueducto y alcantarillado para la salud, el ambiente y la calidad de vida.

Cada año, durante cuatro meses, los participantes desarrollan módulos sobre gestión responsable del agua, reciclaje, energías renovables y corresponsabilidad ciudadana a través de simuladores y recorridos inmersivos descubren cómo las acciones cotidianas contribuyen a proteger la infraestructura, conservar los ecosistemas y mejorar su entorno, para luego compartir ese aprendizaje con sus familias, compañeros y comunidades.

Los resultados reflejan el alcance de la estrategia través de acciones concretas como la siembra de 900 árboles, con una captura estimada de 13.500 kilogramos de CO₂ al año; el desarrollo de 50 jornadas de Tiendas Ecológicas, que promovieron el intercambio de residuos plásticos por productos de la canasta familiar; y la realización de 113 talleres de sensibilización ambiental.

El programa también ha crecido gracias al trabajo conjunto con instituciones educativas, organizaciones comunitarias y entidades aliadas, que han fortalecido el modelo pedagógico y ampliado su alcance. Esta articulación ha permitido que el aprendizaje trascienda las aulas y genere un efecto multiplicador en los barrios y comunidades donde participan los clubes.

Los Clubes Defensores del Agua evidencian que la formación ambiental deja huellas que perduran. Con el apoyo de la tecnología, la participación comunitaria y el compromiso de cientos de niños y niñas, Aguas de Cartagena continúa inspirando una generación que entiende que proteger el agua no es solo una responsabilidad, sino una forma de construir un mejor futuro para la ciudad.