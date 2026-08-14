Mompox está listo y se embellece para recibir a propios y turistas en la gran carrera 15K

A un día de iniciar la gran fiesta deportiva, el Distrito de Mompox comienza a embellecerse para recibir a propios y turistas que llegarán a la 15K Mompox 2026, una carrera con propósito social liderada por el Gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí.

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Con el apoyo de los Guardianes de Bolívar, se está interviniendo cada rincón de la Tierra de Dios. Las cuadrillas trabajan en la zona vegetal podando árboles, ornamentando parques y avenidas; al mismo tiempo, se adelantan jornadas de limpieza, despeje de vías y pintura para que Mompox luzca impecable.

En esta edición, las 15K de Mompox tiene un propósito que va más allá del deporte: el recaudo de las inscripciones será destinado a las familias afectadas por el terremoto en Colombia; por eso, cada paso que den los corredores este domingo 16 de agosto será también un paso de esperanza y apoyo para quienes más lo necesitan.

Se espera la llegada de más de 4.000 personas entre corredores y acompañantes, lo que representa una importante dinamización para la economía local y regional.

Logística y seguridad garantizada

Para garantizar el bienestar de todos, desde la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Bolívar se dispondrán carrotanques para la distribución de agua potable en los corregimientos del Distrito de Mompox.

Además, se contará con un dispositivo especial de seguridad por tierra y por agua que acompañará el desarrollo de la carrera y de todas las actividades paralelas, para que propios y turistas vivan esta experiencia con total tranquilidad.