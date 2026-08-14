Desde Cartagena el registrador anunció agilidad en los registros de defunción por terremoto

Frente a la emergencia provocada por el reciente terremoto, la Registraduría Nacional del Estado Civil puso en marcha una contingencia especial para agilizar la expedición de registros civiles de defunción en las zonas impactadas. La medida busca evitar trabas administrativas a los ciudadanos que afrontan la pérdida de sus familiares y requieren adelantar con celeridad trámites notariales, de seguros o de sucesión.

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Desde Cartagena, donde se encuentra participando en la agenda del Congreso de la ANDI, el registrador nacional, Hernán Penagos, enfatizó en la necesidad de ofrecer una respuesta rápida a la población vulnerable.

“Hemos activado unos protocolos para la expedición de los registros de defunción. A raíz de estas circunstancias, muchas personas necesitan el registro civil de defunción de sus seres queridos para proseguir algunos trámites (...) Hemos activado protocolos muy ágiles y rápidos para que no haya dificultad en la expedición de esos registros”, ratificó el funcionario.

La entidad mantiene despliegues en los puntos de atención habilitados para garantizar la gratuidad y la oportunidad en el trámite de estos documentos de identificación, priorizando la atención a las familias damnificadas mientras avanza la fase de asistencia y recuperación en el país.