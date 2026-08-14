Cárcel para dos hombres señalados de causar la muerte de otro en Arjona, Bolívar

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Miguel Ángel Mallarino Moreno y Pedro Luis Castellón Galván presuntamente comprometidos en un homicidio ocurrido en Arjona (Bolívar).

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La acción violenta se registró el 18 de noviembre de 2025 cuando los procesados, al parecer, ingresaron a una vivienda del barrio La Paz donde habrían disparado contra un hombre de 41 años causando su muerte.

Mallarino Moreno fue capturado el pasado 6 de agosto cuando salía de una cárcel de Cartagena, tras recobrar la libertad por otro proceso. Castellón Galván, por su parte, fue notificado de la medida en su contra, en un establecimiento de reclusión donde está privado de la libertad por otra investigación.

Ninguno aceptó los cargos en su contra.