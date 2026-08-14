Con aporte de Fundación Santo Domingo la ANDI cerró recaudo de $201 mil millones para víctimas

En la clausura del Congreso de la ANDI, el sector privado colombiano alcanzó una cifra histórica para la atención y reconstrucción de las zonas impactadas por la reciente emergencia nacional, logrando un recaudo total de $201.637.565.026. El hito principal de la jornada fue el anuncio del aporte de la Fundación Santo Domingo, que destinó 100 mil millones de pesos para sumarse a esta gran movilización empresarial.

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Durante el cierre, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, expresó su profundo agradecimiento a la familia Santo Domingo por este esfuerzo extraordinario, así como a las diversas alianzas y empresas que se sumaron a la iniciativa. Mac Master destacó la oportunidad que tiene el sector productivo de trabajar unido junto a las regiones, afirmando que “tenemos la oportunidad de construir el mejor país posible”.

Acompañamiento técnico y plan de acción integral

El vocero de la Fundación Santo Domingo, José Aguirre, detalló el esquema con el cual se administrarán e invertirán estos recursos. Explicaron que el dinero estará centralizado en un encargo fiduciario para garantizar transparencia, y se busca diversificar la entrega de ayudas por municipios a lo largo de los departamentos que van a intervenir.

El plan contempla una intervención por fases:

Etapa de emergencia: Durante un periodo inicial de tres meses, enfocada en la respuesta inmediata y asistencia humanitaria.

Durante un periodo inicial de tres meses, enfocada en la respuesta inmediata y asistencia humanitaria. Etapa de estabilización: Se extenderá durante todo el año 2027 para garantizar el desarrollo sostenible de las comunidades.

Se extenderá durante todo el año 2027 para garantizar el desarrollo sostenible de las comunidades. Infraestructura y grandes obras: Los proyectos de gran envergadura requeridos para la rehabilitación de vías, aeropuertos y centros educativos se coordinarán de la mano de la Presidencia y la Primera Dama.

Adicionalmente, se confirmó que la iniciativa contará con una plataforma de reporte e identificación que permitirá monitorear en tiempo real la ejecución de cada peso recaudado. Los voceros de la fundación expresaron su deseo de que “esta siembra sea un multiplicador” e hicieron énfasis en una prioridad estratégica para el país: “Mi sueño siempre ha sido desarrollar el Chocó y a través de esto podemos voltear la mirada hacia sus necesidades”.