Más de 770 comunidades y resguardos indígenas afectados por el terremoto, según el boletín de ONIC

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) llega a Chocó para atender a las comunidades indígenas afectadas por el terremoto

Colombia

Rosalino Guarupe Joropa, Consejero Mayor de la ONIC habló con Caracol Radio y compartió detalles sobre el viaje realizado a Quibdó, en el que llevó las primeras ayudas a las comunidades indígenas afectadas por el terremoto.

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Además presentó el primer informe oficial sobre las comunidades afectadas, en colaboración con las organizaciones y autoridades territoriales, a través del Sistema de Monitoreo Territorial (SMT).

El modelo refinado de monitoreo, es un procedimiento de análisis espacial y de riesgo, que permitió localizar, evaluar y alertar de manera oportuna sobre los riesgos, vulnerabilidades y presiones que impactaron a las comunidades indígenas.

Primer informe presentado por la ONIC

Los pueblos Emberá y Wounaan del Chocó cercanos al epicentro, junto con las comunidades indígenas de Caldas, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca concentraron mayor exposición al terremoto.

Dentro de la población expuesta el monitoreo territorial clasificó a 771 comunidades, 159 resguardos indígenas y más de 166.618 personas como prioritarias de la emergencia.

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También el informe registró 1.092 viviendas afectadas en las zonas rurales y campesinas, tres personas fallecidas y una desaparecida.

La verificación y ayuda de la ONIC fue priorizada junto con las organizaciones territoriales, después de recuperar las comunicaciones en las zonas afectadas, permitiendo tener un registro de los damnificados.

El siguiente paso

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Con el desarrollo del primer informe y los posteriores que realice la ONIC, se espera poder emitir un reporte audiovisual que comparta la situación de las comunidades. Además de hacer un llamado al Gobierno Nacional, la Cruz Roja Colombiana y la comunidad internacional, para articular los registros de la Mesa Indígena del Chocó y continuar con el monitoreo en las zonas afectadas.

Incluyendo la participación de la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, en las reuniones del Puesto de Mando Unificado (PMU).

Además de exigir a las entidades estatales atención, verificación de los daños y reconstrucción de las viviendas e infraestructuras afectadas. Que respondan a las necesidades reales de los territorios damnificados por el terremoto.

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