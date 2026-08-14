¿Su casa quedó con afectaciones tras el terremoto? Esta app hace un diagnóstico preliminar gratuito

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, ingenieros, arquitectos y programadores se unieron para desarrollar, en tiempo récord, Morar.OK, una aplicación que permite a cualquier persona realizar un diagnóstico preliminar del estado de riesgo estructural de su vivienda y determinar si necesita una revisión profesional.

La herramienta está diseñada para personas sin conocimientos técnicos. En pocos minutos y mediante un proceso guiado, permite identificar posibles afectaciones en una casa o apartamento y recibir una orientación inicial sobre qué tan urgente es buscar ayuda especializada.

Una herramienta creada en tiempo récord

Morar.OK nació de una alianza entre profesionales de la arquitectura, la ingeniería y la tecnología. Entre sus participantes están Christie Mendoza, arquitecta y magíster en Diseño Arquitectónico Avanzado, Javier Mora, ingeniero civil y consultor sénior especialista en ingeniería estructural, patología de la construcción, gerencia de obras y John Ardila Aponte Ingeniero de sistemas con especialización en Ciberseguridad y maestría en gerencia de tecnología.

También participa Nelson Ricardo Medina Lugo, arquitecto y empresario colombiano con más de 30 años de experiencia en gestión de proyectos, infraestructura y mantenimiento de edificaciones. Es cofundador de Controller, empresa de tecnología que ha desarrollado soluciones enfocadas en la prevención y el mantenimiento de infraestructura.

La idea surgió de una necesidad concreta: después de un sismo, muchas personas tienen dudas sobre grietas, asentamientos o inclinaciones en sus viviendas, pero no cuentan con una herramienta accesible que les permita saber si esas señales requieren una revisión profesional.

Un primer filtro, no un diagnóstico definitivo

Morar.OK no reemplaza la evaluación de un ingeniero ni entrega un diagnóstico estructural definitivo. Su objetivo es convertirse en un primer filtro para determinar qué tan urgente es buscar una valoración profesional.

A través de un proceso guiado, el usuario puede reportar diferentes condiciones de su vivienda y recibir una orientación sobre las acciones que debería tomar, como contactar a un profesional, no ingresar al inmueble o evacuar ante posibles señales de riesgo.

Además, la información recopilada puede servir como punto de partida para el ingeniero que posteriormente realice una evaluación más detallada, ayudando a agilizar su trabajo.

Una herramienta que también busca prevenir

La aplicación no fue concebida únicamente para utilizarse después de un terremoto. También puede funcionar como una herramienta de prevención y permitir revisiones periódicas de las condiciones de una vivienda.

Su potencial está en llegar a miles de hogares que actualmente no tienen acceso a una evaluación estructural inicial. Con el tiempo, la información agregada podría incluso contribuir a identificar zonas con mayores niveles de riesgo y servir como insumo para las autoridades encargadas de la gestión del riesgo.