Cierre de vías en Tasajero afecta movilidad de habitantes en Cúcuta tras atentado contra la Policía. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

Catorce días después del atentado contra el comando de Policía del departamento Norte de Santander, las vías que comunican hacia ese sector de la ciudad continúan cerradas, afectando la movilidad de las familias que habitan en el barrio Tasajero de Cúcuta.

De acuerdo con los habitantes, esta medida de seguridad implementada por las autoridades, les está afectando su diario vivir, al presentar dificultados en al acceso a transporte público, a realizar sus compras y a acceder a otros sectores de la ciudad.

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En entrevista con Caracol Radio, uno de los habitantes relató la odisea que deben vivir diariamente, tras el cierre vial.

“Han sido días muy difíciles para uno ir hacia el mercado, para tomar el transportarse, para movilizarnos a diferentes partes”.

Esta persona explicó que incluso algunos integrantes de su familia han tenido que recurrir a desplazamientos a pie debido a las restricciones. “Mi hija vive abajo en García Herrero y le toca a veces a pie. Entonces estamos aburridos ya, ya lo que pasó, pasó”, manifestó.

Habitantes de Tasajero piden soluciones para el transporte

De acuerdo con los residentes del barrio Tasajero, las personas que diariamente necesitan salir del sector en vehículos, deben utilizar vías alternar, incrementando el tiempo y el costo de sus desplazamientos.

“Hay que irse por El Salado o por Niza para dar la vuelta, incluso hasta para venir a hacer mercado a Cenabastos”, explicó el habitante.

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Además, aseguró que el acceso al transporte público se ha convertido en otro de los problemas para los residentes de Tasajero.

“Nos toca a pie porque nadie ya quiere traerlo a uno aquí a Tasajero”, afirmó.

Preocupación por el costo de los alimentos

A lo anterior se suma el alza en los precios de los productos de la canasta familiar, que, de acuerdo con esta persona, se habría comenzado a incrementar en las tiendas y supermercado de su barrio, después del atentado.

“En las tiendas los mercados son más caros y el dinero no le alcanza”, manifestó.

Por esta razón, el llamado de los residentes es a que se establezcan mecanismos que permitan garantizar la movilidad sin desconocer las medidas de seguridad adoptadas después del atentado.

“Le pido a las autoridades que nos colabore”, insistió el habitante.