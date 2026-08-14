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14 ago 2026 Actualizado 10:50

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Cúcuta

Tres civiles heridos por ataque con drones en el Catatumbo

El hecho se presentó en San Martin de Loba

Ataque con drones entre grupos armados en el Catatumbo / Foto: Redes sociales

Ataque con drones entre grupos armados en el Catatumbo / Foto: Redes sociales

Ataque con drones entre grupos armados en el Catatumbo / Foto: Redes sociales
Cúcuta
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Norte de Santander

La población civil sigue siendo desafortunadamente afectada con el grave conflicto que se registra al norte del departamento, en la región del Catatumbo.

En un nuevo ataque con drones entre los grupos ilegales que delinquen en la zona, Eln y disidencias armadas farc frente 33, varios civiles resultaron heridos.

Los hechos se presentaron en el corregimiento de San Martín de Loba, que compromete la zona limítrofe entre el municipio de Sardinata y Tibú.

En la acción violenta resultaron heridos Gonzalo Sánchez, Oscar y Miguel Duarte según reportaron las autoridades departamentales y las comunidades de la zona.

Durante el primer semestre del año más de cuarenta civiles han resultado heridos como consecuencia de la utilización de aeronaves no tripuladas.

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