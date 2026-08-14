Rescatado por el Ejército ciudadano pamplonés en el Meta

Norte de santander

Una operación militar, de tropas de la Vigésima Segunda Brigada de Selva y la Séptima Brigada del Ejército Nacional, con apoyo de capacidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, desarrollaron acciones en la vereda Puerto Siare, municipio de Mapiripán, el rescate de un ciudadano que permanecía secuestrado desde aproximadamente diez meses atrás.

El ciudadano José Luis Martínez había sido privado de su libertad en Pamplona, Norte de Santander, en septiembre de 2025.

Durante la operación, las tropas lograron ubicarlo y rescatarlo del secuestro, poniendo fin a varios meses de cautiverio. Posteriormente, quedó bajo protección de las autoridades competentes para recibir la atención correspondiente.

Durante la operación fueron incautados 3 fusiles de asalto, 20 proveedores, 251 cartuchos calibre 7,62 mm y 298 cartuchos calibre 5,56 mm, además de abundante material de intendencia y una planta eléctrica. Estos resultados afectan la capacidad armada y logística de la Estructura 39 Arcesio Niño, señalada de pertenecer al Bloque Amazonas, del denominado Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.

La operación fue posible gracias al trabajo de inteligencia militar y a la articulación de las capacidades terrestres y aéreas que permitieron desarrollar una acción coordinada en el área de operaciones.

Informó la Cuarta División del Ejército Nacional que continuará desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para afectar las estructuras armadas ilegales, proteger a la población civil, rescatar a las víctimas de secuestro y contribuir a la seguridad y tranquilidad de las comunidades del suroriente colombiano.