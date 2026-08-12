Montería registró una sensación térmica de 50°C, pero hay alertas por fuertes lluvias

Montería

Luego de que la ciudad de Montería alcanzara una sensación térmica de 50°C, las autoridades ambientales alertaron ante la posibilidad de fuertes lluvias en las próximas horas en esta zona y el resto del departamento de Córdoba.

De acuerdo con la información de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), “para la semana del 10 al 14 de agosto se espera el tránsito de ondas tropicales que contribuirá al aumento de las lluvias”.

La onda tropical No. 36 “ingresará entre jueves (13 de agosto) y el viernes (14 de agosto), reforzando la nubosidad al interactuar con otros sistemas atmosféricos”.

Recomendación:

Frente a las alertas, las autoridades ambientales recomendaron a la ciudadanía estar atenta a las condiciones hidrometeorológicas mediante canales oficiales y seguir las indicaciones.