Recolectado más de $31.000 mil millones para atender terremoto desde la ANDI en Cartagena

La ola de solidaridad empresarial por Colombia continúa: ya se han recolectado más de $31.000 mil millones para atender la emergencia y apoyar la reconstrucción tras el terremoto

En el segundo día del 11° Congreso Empresarial Colombiano – CEC de la ANDI continúa creciendo la Jornada de Solidaridad Empresarial por Colombia, una gran movilización del sector empresarial que ya ha logrado recolectar más de $31 mil millones de pesos para contribuir a la atención de la emergencia y a los procesos de recuperación y reconstrucción tras el terremoto.

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Esta ola de solidaridad empresarial sigue sumando voluntades. Más de 500 empresas se han unido a esta iniciativa, demostrando el compromiso del sector con las familias y comunidades afectadas y con la recuperación de las zonas que enfrentan las mayores afectaciones.

“Esta es una muestra de que cuando Colombia enfrenta momentos difíciles, el sector empresarial responde y se moviliza. Las empresas ya se han sumado y hemos logrado reunir más de $31 mil millones, pero esta ola de solidaridad tiene que seguir creciendo. Queremos que cada vez más empresas y colombianos se unan para apoyar a las familias afectadas y contribuir a la reconstrucción de las comunidades. Hoy, más que nunca, necesitamos convertir la solidaridad en acciones concretas para ayudar a Colombia a levantarse”, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

Durante el CEC, la ANDI continuará convocando y articulando esfuerzos para concretar donaciones, movilizar capacidades y sumar recursos y soluciones que permitan atender las necesidades más urgentes de las comunidades y contribuir a su recuperación y reconstrucción.

La Jornada de Solidaridad Empresarial por Colombia refleja la capacidad del sector empresarial de unirse frente a las grandes dificultades del país y de convertir la solidaridad en acciones concretas que ayuden a Colombia a levantarse y reconstruirse.

En el segundo día del Congreso Empresarial Colombiano – CEC el presidente de la Asociación, Bruce Mac Master, también presentó un análisis sobre la realidad geopolítica actual y su impacto en Colombia, así como sobre los principales retos que enfrenta el país en el corto y mediano plazo.